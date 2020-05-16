К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020

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Первый футболист из российского футбольного клуба заразился коронавирусом

Спорт

 

У нападающего московского футбольного клуба «Локомотив» Джефферсона Фарфана подтвердился COVID-19. Об этом председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил РИА Новости.

«Он находится в Москве. Он пока не госпитализирован, принимается решение в соответствии с рекомендациями органов и врачей. Желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Мещеряков. Он добавил, что остальные игроки клуба в порядке. 

Ранее о заражении коронавирусом игроков российских футбольных клубов не сообщалось.

Фарфан играет в «Локомотиве» с 2017 года. В нынешнем сезоне он не сыграл ни одного матча, так как восстанавливался после травмы. 

Теги:
em, коронавирус, локомотив

В Челябинске 149 водителей скорой помощи обратились в СК из-за неполных выплат за работу с зараженными коронавирусом

Общество

Мария ЕфимоваКорреспондент

 

В Челябинске 149 водителей скорой помощи обратились в Следственный комитет, так как им не перечислили в полном объеме обещанные выплаты за работу с зараженными COVID-19. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, подготовивший заявление. 

По его словам, в основном водителям заплатили от 2 тысяч рублей до 4 тысяч, кому-то — 15. Одному из них, отметил Прянишников, выплатили 17 тысяч. «Тем не менее, это не все деньги, и их это положение не устраивает, даже тех, кому заплатили побольше, потому что должны заплатить 25 тысяч рублей», — сказал координатор «Правозащиты Открытки». 

Он выразил надежду, что в другие инстанции обращаться не придется. Прянишников также добавил, что до этого водители обращались в прокуратуру, которая пообещала провести проверку. С заявителями при этом пока никто из ведомства не связывался.

Президент Владимир Путин распорядился о выплатах медикам в апреле: врачи три месяца должны получать надбавку в размере 80 тысяч рублей, средний персонал и врачи скорой — по 50 тысяч, младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей. Накануне он раскритиковал чиновников за то, что медикам предоставляли доплаты не за сам факт работы с зараженными коронавирусом, а за отработанные часы. После этого правительство решило, что их размер будет рассчитываться по самому факту работы, а не по времени. 

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить нарушения, связанные с выплатами медработникам. Он потребовал от следователей «максимально оперативно» реагировать на такие сообщения. Ведомство проводит проверки более чем в десяти регионах.

Теги:
челябинск, коронавирус, следственный комитет
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