В Челябинске 149 водителей скорой помощи обратились в СК из-за неполных выплат за работу с зараженными коронавирусом

В Челябинске 149 водителей скорой помощи обратились в Следственный комитет, так как им не перечислили в полном объеме обещанные выплаты за работу с зараженными COVID-19. Об этом «Новой газете» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, подготовивший заявление.

По его словам, в основном водителям заплатили от 2 тысяч рублей до 4 тысяч, кому-то — 15. Одному из них, отметил Прянишников, выплатили 17 тысяч. «Тем не менее, это не все деньги, и их это положение не устраивает, даже тех, кому заплатили побольше, потому что должны заплатить 25 тысяч рублей», — сказал координатор «Правозащиты Открытки».

Он выразил надежду, что в другие инстанции обращаться не придется. Прянишников также добавил, что до этого водители обращались в прокуратуру, которая пообещала провести проверку. С заявителями при этом пока никто из ведомства не связывался.

Президент Владимир Путин распорядился о выплатах медикам в апреле: врачи три месяца должны получать надбавку в размере 80 тысяч рублей, средний персонал и врачи скорой — по 50 тысяч, младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей. Накануне он раскритиковал чиновников за то, что медикам предоставляли доплаты не за сам факт работы с зараженными коронавирусом, а за отработанные часы. После этого правительство решило, что их размер будет рассчитываться по самому факту работы, а не по времени.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить нарушения, связанные с выплатами медработникам. Он потребовал от следователей «максимально оперативно» реагировать на такие сообщения. Ведомство проводит проверки более чем в десяти регионах.