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№ 49 от 15 мая 2020

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Правительство России выделило более 22 млрд рублей на майские выплаты медработникам, работающим с зараженными COVID-19

Общество

 

Российское правительство выделило более 22,4 млрд рублей на выплаты в мае медработникам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщается на сайте кабмина. 

Выплаты будут рассчитываться по самому факту работы, а не по времени, отработанному медиком. Стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге – водителям автомобилей скорой помощи.

Накануне президент Владимир Путин раскритиковал чиновников за то, что медикам предоставляли доплаты не за сам факт работы с зараженными коронавирусом, а за отработанные часы. Факты нарушений выплат медикам поручил проверить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, ведомство проводит проверки более чем в десяти регионах.

Российский президент распорядился о выплатах медикам в апреле: врачи на три месяца должны получать надбавку в размере 80 тысяч рублей, средний персонал и врачи скорой — по 50 тысяч, младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей. В апреле на эти цели правительство выделило 50 млрд рублей. 

Теги:
em, коронавирус, врачи, россия, правительство
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