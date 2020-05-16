ФАС признала законным аукцион по строительству спорткомплекса в Челябинске за 737,9 млн рублей

Челябинское УФАС признало необоснованной жалобу на строительство регионального центра олимпийской подготовки по хоккею Челябинской области стоимостью 737,9 млн рублей. Закупку на строительство проводит областное министерство строительства, в аукционе приняла участие только одна компания – «СтройДом».

С заявлением на действия Минстроя при проведении закупки обратилась компания из Барнаула – ООО «ТехСтройПартнер». В своей жалобе компания указала на нарушение заказчиком законодательства о контрактной системе. Из-за признания ФАС признала доводов компании необоснованными теперь Минстрой может подписать контракт. Заявка от «СтройДома» признана соответствующей всем требованиям, и контракт будет заключен с этой компанией.

По данным системы «СПАРК Интерфакс», компания принадлежит Евгению Дементьеву, сыну экс-главы Калининского района Петру Дементьеву. «СтройДом» построил несколько социальных объектов в Челябинске на общую сумму в 1,7 миллиардов рублей. Дементьев также является совладельцем 11 предприятий совместно с депутатом Челябинской гордумы Сергеем Селещуком, который стал фигурантом уголовного дела о даче взятки экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву.

Напомним, что постройка спортивного центра вызвало недовольство общественников, которые обратились к Путину и намерены приостановить проект.