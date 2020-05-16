Фигуранта «московского дела» Данила Беглеца, приговоренного к двум годам колонии-поселения за нападение на полицейского во время несогласованного митинга 27 июля в Москве, вынуждают подписать документ о получении кассационного определения. Об этом «Коммерсанту» рассказал адвокат Станислав Рыбчинский.

Если Беглец этого не сделает, то администрация ИК-2 по Костромской области грозится написать на него негативную характеристику, что уменьшает шансы на смягчение наказания, которого пытается добиться фигурант «московского дела». Если Беглец подтвердит получение кассационного определения, его переведут в колонию-поселение, и тогда рассмотрение решения о смягчении наказания перенесут на неопределенный срок.

«То, что сейчас происходит, является нарушением права на судебную защиту и необоснованным затягиванием при получении процессуальных документов, что можно рассматривать как способ повлиять на условно-досрочное освобождение Беглеца», — заявил Рыбчинский.

В конце марта суд смягчил Беглецу наказание с колонии общего режима на колонию-поселение. Адвокаты подали ходатайство о замене оставшегося срока штрафом или исправительными работами, отмечает «Коммерсант». Шарьинский районный суд Костромской области отложил принятие решения, так как «Почта России» не успела доставить оригинал кассационного определения из Москвы.

Приговор Беглецу вынесли в сентябре прошлого года. Его признали виновным в нападении на полицейского, так как он потянул силовика за руку. Сам Беглец настаивал, что увидел жесткие задержания протестующих и пытался не допустить того, чтобы полицейский ударил участника акции. Свою вину Беглец признал.