Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 49 от 15 мая 2020

Читать номер

СК пришел с обысками к фигурантам дела о портретах Гитлера и Гиммлера на сайтах «Бессмертного полка»

Общество19

19
 

Сотрудники Следственного комитета пришли с обысками к фигурантам дела о реабилитации нацизма, возбужденного после размещения на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн» портретов нацистов Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди подозреваемых по делу — Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В СК отметили, что они состояли в одних сообществах в соцсетях. Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности: в 2017 году его осудили за экстремизм, а в 2018-м — за кражу.

СК установил и другие эпизоды аналогичных преступлений. По версии следствия, к реабилитации нацизма причастны и в том числе граждане Украины и Эстонии.

Накануне СК заявил, что установил IP-адреса, с которых размещались фотографии, и личности их владельцев. По данным СК, это несколько десятков человек, в основном иностранные граждане. Однако среди подозреваемых есть и более десяти россиян. 

В этом году шествие «Бессмертного полка» решили провести онлайн из-за пандемии COVID-19. Гражданам предложили в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Однако на портале появился в том числе портрет Гиммлера, который был подписан чужим именем. Лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера обозначили как участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо». 

Теги:
em, следственный комитет, бессмертный полк, обыски
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera