Материалы
Рубрики
Темы
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
- Импичмент. Как это делают в Америке: сериал5 материалов
Свежий выпуск
№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
СК пришел с обысками к фигурантам дела о портретах Гитлера и Гиммлера на сайтах «Бессмертного полка»
Сотрудники Следственного комитета пришли с обысками к фигурантам дела о реабилитации нацизма, возбужденного после размещения на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн» портретов нацистов Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Среди подозреваемых по делу — Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В СК отметили, что они состояли в одних сообществах в соцсетях. Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности: в 2017 году его осудили за экстремизм, а в 2018-м — за кражу.
СК установил и другие эпизоды аналогичных преступлений. По версии следствия, к реабилитации нацизма причастны и в том числе граждане Украины и Эстонии.
Накануне СК заявил, что установил IP-адреса, с которых размещались фотографии, и личности их владельцев. По данным СК, это несколько десятков человек, в основном иностранные граждане. Однако среди подозреваемых есть и более десяти россиян.
В этом году шествие «Бессмертного полка» решили провести онлайн из-за пандемии COVID-19. Гражданам предложили в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Однако на портале появился в том числе портрет Гиммлера, который был подписан чужим именем. Лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера обозначили как участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».