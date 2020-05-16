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№ 49 от 15 мая 2020

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Главврача больницы в Армавире уволили из-за недоплат медработникам, работающим с зараженными COVID-19

Общество42

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Главного врача городской больницы Армавира решили уволить из-за нарушений, связанных с выплатами медработникам, работающим с зараженными коронавирусом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора Краснодарского края. 

В городе проводит проверку специальная комиссия. Она еще не завершила работу, но нарушения уже начали подтверждаться. В связи с этим власти пообещали принять «жесткие кадровые решения». 

Ранее появились сообщения о невыплатах медикам, работающим с зараженными COVID-19, и в других российских регионах. Так, Следственный комитет проверяет сообщения о том, что положенные выплаты не в полном объеме получают сотрудники скорой помощи в Новосибирске и Искитиме. СК проводит проверку из-за сообщений о нарушениях также в Иркутской, РязанскойВладимирской областях и других российских субъектах. 

Накануне президент Владимир Путин раскритиковал чиновников за то, что медикам предоставляли доплаты не за сам факт работы с зараженными коронавирусом, а за отработанные часы. «Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время — пять, десять минут или два часа, а за сам факт работы», — сказал он (цитата по ТАСС). По фактам невыплат медикам поручил провести проверки глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. 

Российский президент распорядился о выплатах медикам в апреле: врачи  на три месяца должны получать надбавку в размере 80 тысяч рублей, средний персонал и врачи скорой — по 50 тысяч, младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей. На эти цели правительство выделило 50 млрд рублей. 

Теги:
em, выплаты, врачи, коронавирус
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