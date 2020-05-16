Правительство Москвы: несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом ограничения пока не ослабят

Несмотря на снижение показателей заболеваемости ограничения введенные в Москве из-за COVID-19 не будут ослаблены как минимум до 21-22 мая. Об этом в эфире «Эха-Москвы» заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

«До 21-22 числа говорить преждевременно о послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в Москве не будут бесплатно раздавать медицинские маски, которые с 12 мая обязаны носить жителя города, так как это спровоцирует появление спекуляции. «Если где-то выдается бесплатно, то это „бесплатно“ где-то возникает за „платно“», — сказал чиновник.

Немерюк отметил, что сейчас в Москве производится около миллиона масок по себестоимости 7 рублей за штуку, которые уходят «на нужды работников медучреждений и на муниципальные и городские службы». Остальные необходимые на городу три миллиона масок закупаются в Китае по 26,5 рублей, рассказал чиновник.

За последние сутки Москве выявили 3505 заболевших, что является самым низким показателем с 1 мая. При этом в столице зарегистрировали рекордное количество смертей пациентов с COVID-19 — 74.

По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавируса в Москве составил 0,78, что удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора по переходу сразу ко второму этапу снятия ограничений, пишет агенство. На этом этапе разрешают прогулки на улице с членами семьи, начнут работу образовательные организации и точки торговли большей площади с ограничением числа обслуживаемых посетителей.