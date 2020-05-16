Власти Москвы заявили об отсутствии штрафов за нарушение карантина, выписанных из-за ошибки приложения «Социальный мониторинг»

Руководитель московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что ни один штраф за нарушение самоизоляции не был выписан из-за ошибки приложения «Социальный мониторинг», которое контролирует передвижения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я еще раз хотел бы обратить внимание, что необходимо строго следовать документам, которые люди подписывают, когда выбирают домашнее лечение или начинают 14-дневный карантин. <...> Я призываю к тому, чтобы люди, когда подписывали документы, внимательно их читали. Все штрафы, которые есть на данный момент, в основном связаны с неисполнением этого базового действия», — сказал Лысенко.

По его словам, власти аннулируют порядка 400 штрафов за нарушение режима изоляции, которые выписаны за то, что человек ночью не сделал фотографию в приложении, подтверждающую место нахождения.

«С 29 апреля было утверждено распоряжение, что с 22.00 до 9.00 мы не беспокоим людей. Так что ночные уведомления приходить перестали. Мы максимально быстро исправили эту ситуацию», — пояснил он.

Для того, чтобы следить за местоположением тех москвичей, которые заразились COVID-19 и лечатся дома, в столице запустили программу «Социальный мониторинг».Заболевшим передали смартфоны с предустановленным приложением, которое в случае выхода человека из дома отправит сигнал в столичный оперштаб. К системе также подключены и московские камеры наблюдения.