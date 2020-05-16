К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020

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В России зафиксировали еще 9,2 тысячи случаев COVID-19

Общество9

9
 

За последние сутки в России зафиксировали 9,2 тысячи новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Об этом сообщает оперштаб. 

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Роспотребнадзор: 35% московских объектов нарушили введенные из-за коронавируса меры

Общество789

789
 

Управление Роспотребнадзора по Москве провело проверку различных объектов, в первую очередь мест массового скопления людей, и на 35% из них обнаружило нарушения введенных из-за коронавируса мер. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего Роспотребнадзор проверил 2464 мест: объекты торговли, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Среди основных нарушений, которые выявили в ведомстве, — необеспечение сотрудников масками, перчатками и антисептиками, отсутствие дезинфекции помещений, а также несоблюдение мер по организации социального дистанцирования.

Отмечается, что по результатам проверок составили 173 административных протокола, шесть объектов были опечатаны. При этом руководству некоторых объектов удалось избежать наказания, так как нарушения были устранены до завершения проверок, либо в течении одного-двух дней после.

«[Это] свидетельствует о реальности выполнения предложенных Роспотребнадзором противоэпидемических мероприятий без серьезной финансовой нагрузки на бизнес», — указали в ведомстве.

Теги:
роспотребнадзор, москва, nt
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