К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020

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Роспотребнадзор: 35% московских объектов нарушили введенные из-за коронавируса меры

Общество5

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Управление Роспотребнадзора по Москве провело проверку различных объектов, в первую очередь мест массового скопления людей, и на 35% из них обнаружило нарушения введенных из-за коронавируса мер. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Всего Роспотребнадзор проверил 2464 мест: объекты торговли, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Среди основных нарушений, которые выявили в ведомстве, — необеспечение сотрудников масками, перчатками и кожными антисептиками, отсутствие ультрафиолетовых облучателей для обеззараживаниях воздуха, а также несоблюдение мер по организации социального дистанцирования.

Отмечается, что по результатам проверок составили 173 административных протокола, шесть объектов были опечатаны. При этом руководству некоторых объектов удалось избежать наказания, так как нарушения были устранены до завершения проверок, либо в течении одного-двух дней после. «[Это] свидетельствует о реальности выполнения предложенных Роспотребнадзором противоэпидемических мероприятий без серьезной финансовой нагрузки на бизнес», — указали в ведомстве.

Теги:
роспотребнадзор, москва, nt

В Москве умерли еще 74 человека с COVID-19

Общество1 694

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За последние сутки в Москве умерли 74 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе.

Это рекордное число смертей людей с COVID-19 за сутки в столице. Предыдущий максимальный — 68 летальных случаев — был установлен накануне.

В Москве количество всех смертей пациентов с COVID-19 достигло 1432. Согласно официальной статистике, смертность в Москве по итогам первого квартала 2020 года выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

В столице, по данным на 15 мая, выявили 135,4 тысячи заразившихся коронавирусом, из 24,5 тысячи человек — выздоровели.

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Теги:
москва, коронавирус, nt
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