Крымские врачи потребовали от главы республики выплатить надбавки за работу с COVID-19

Сотрудники скорой медицинской помощи Евпатории потребовали от главы республики Крым Сергея Аксенова дополнительных выплат, обещанных президентом из-за пандемии COVID-19. Также от Аксенова требуют публичных извинений за то, что он назвал керченских медиков, обратившихся с аналогичной просьбой, «шантажистами» и «провокатарами».

11 мая на заседании оперативного штаба Сергей Аксенов назвал «цирком и клоунадой» ситуацию с сотрудниками керченской скорой помощи, которые пожаловались в соцсетях на обман с дополнительными выплатами. По мнению главы республики, работники «скорой» в Керчи, публично выступившие в защиту своих прав, «просто решили хайпануть». Такими методами «шантажисты» и «провокатары» пытаются «нагнуть властей», добавил он этот же день, в интервью телеканалу «Крым 24».

Теперь бригады скорой помощи Евпатории требуют публичных извинений чиновника, а также отставки своего непосредственного руководства за халатность в обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты. По словам медиков, на выезд к пациентам с симптомами ОРВИ и пневмонии они выезжали в одной маске, которая менялась недостаточно часто из-за их дефицита, а на ноги вместо бахил вынуждены были надевать обычные мусорные пакеты.

В коллективном обращении медики также требуют, чтобы выплаты получили и те кто работает с COVID-19, и те выезжают к потенциальным инфицированным с пневмонией.

После жалобы керченских медиков, республиканский «Центр медицины катастроф и скорой помощи» просит от всех подведомственных подразделений Крыма предоставить протоколы собраний коллективов. В них они должны поддержать решение «Центра» и минздрава Крыма «о повременной оплате при обслуживании больных с COVID-19, а также заявить об отсутствии претензий по обеспечению средствами индивидуальной защите», говориться в обращении которое работники «скорой» направили депутату Евпаторийского городского совета Оксане Тараниной.

Медики Евпатории уверяют, что подавался список, тех кому положены выплаты, но их пока никто не получил, сообщила «Новой газете» Таранина.

В официальном обращении главы республиканского «Центра медицины катастроф и скорой помощи» Сергея Олефиренко к подчиненным, (есть в распоряжении «Новой») сообщается, что из трех тысяч сотрудников «скорой» по всему полуострову выплаты положены только сотне человек. Остальные получат только «стимулирующие и премиальные». После скандала в Керчи из республиканского бюджета было выделено дофинансироание в размере 200 млн рублей, но деньги на руки работники получат только в июне.

Напомним, Владимир Путин пообещал дополнительные выплаты медикам: 80 тысяч рублей для врачей, 50 тысяч для среднего медперсонала и 25 тысяч для младших медработников. На днях глава государства добавил, что все выплаты медикам должны дойти до адресатов не позже 15 мая. Причем выплата должна быть за месяц, а не в пересчете на часы.