К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

За последние сутки в Москве умерли 74 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе.

Это рекордное число смертей людей с COVID-19 за сутки в столице. Предыдущий максимальный — 68 летальных случаев — был установлен накануне.

Всего в Москве количество смертей пациентов с COVID-19 достигло 1432. Согласно официальной статистике, смертность в Москве по итогам первого квартала 2020 года выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.