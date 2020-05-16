К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Материалы
Рубрики
Темы
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
- Импичмент. Как это делают в Америке: сериал5 материалов
Свежий выпуск
№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
В Москве умерли еще 74 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве умерли 74 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе.
Это рекордное число смертей людей с COVID-19 за сутки в столице. Предыдущий максимальный — 68 летальных случаев — был установлен накануне.
Всего в Москве количество смертей пациентов с COVID-19 достигло 1432. Согласно официальной статистике, смертность в Москве по итогам первого квартала 2020 года выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
Глава СК поручил провести проверку по фактам невыплаты медикам компенсаций
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверки в регионах по фактам невыплаты компенсаций медработникам, которые работают с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований», — сообщили в ведомстве.
Такие проверки уже проводятся в Кабардино-Балкарии, Кемеровской и Орловской областях. Также правоохранители изучают жалобы медработников Новгородской области.
Ранее стало известно, что в ряде российских регионов врачам выплатили незначительные надбавки за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Так, в Калужской области медработники получили по 27 рублей, а в Мурманской области медикам выделили от 22 до 250 рублей в зависимости от количества минут, фактически проведенных с пациентом.