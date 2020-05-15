К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверки в регионах по фактам невыплаты компенсаций медработникам, которые работают с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований», — сообщили в ведомстве.

Такие проверки уже проводятся в Кабардино-Балкарии, Кемеровской и Орловской областях. Также правоохранители изучают жалобы медработников Новгородской области.

Ранее стало известно, что в ряде российских регионов врачам выплатили незначительные надбавки за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Так, в Калужской области медработники получили по 27 рублей, а в Мурманской области медикам выделили от 22 до 250 рублей в зависимости от количества минут, фактически проведенных с пациентом.