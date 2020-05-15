К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
Глава СК поручил провести проверку по фактам невыплаты медикам компенсаций
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверки в регионах по фактам невыплаты компенсаций медработникам, которые работают с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований», — сообщили в ведомстве.
Такие проверки уже проводятся в Кабардино-Балкарии, Кемеровской и Орловской областях. Также правоохранители изучают жалобы медработников Новгородской области.
Ранее стало известно, что в ряде российских регионов врачам выплатили незначительные надбавки за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Так, в Калужской области медработники получили по 27 рублей, а в Мурманской области медикам выделили от 22 до 250 рублей в зависимости от количества минут, фактически проведенных с пациентом.
Украина включила Эрмитаж, Пушкинский музей и МГУ в санкционный список
Государственный музей Эрмитаж, музей изобразительных искусств имени Пушкина и МГУ имени Ломоносова попали под украинские санкции. Соответствующий список, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликован на его сайте.
Теперь на три года страна приостановит научное сотрудничество с этими организациями, их активы на территории Украины будут заблокированы. Ограничения коснутся и других культурных и образовательных учреждений. Среди них оказались Институт археологии и Институт востоковедения Российской академии наук, научно-просветительский центр «Архэ», Российское географическое общество, а также ряд исследовательских центров Крыма.
Кроме того, под украинские санкции вновь попали российские IT-компании, социальных сетей и СМИ. Среди них — «Яндекс», mail.ru, «ВКонтакте», «СТС Медиа», «Первый канал», телеканал «Спас» и другие.
Санкции против российских организаций Украина последний раз вводила еще при Петре Порошенко в 2019 году. Ограничения коснулись тех, кто, по мнению украинских властей, участвовал в проведении крымского референдума, в строительстве моста через Керченский пролив, а также тех, кто присвоил музейное собрание, ранее принадлежавшее Украине.