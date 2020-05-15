К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
Украина включила Эрмитаж, Пушкинский музей и МГУ в санкционный список
Государственный музей Эрмитаж, Пушкинский музей и МГУ имени Ломоносова попали под украинские санкции. Соответствующий список, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликован на его сайте.
Теперь на три года страна приостановит научное сотрудничество с этими организациями, их активы на территории Украины будут заблокированы. Ограничения коснутся и других культурных и образовательных учреждений. Среди них оказались Институт археологии и Институт востоковедения Российской академии наук, научно-просветительский центр «Архэ», Российское географическое общество, а также ряд исследовательских центров Крыма.
Кроме того, под украинские санкции вновь попали российские IT-компании, социальных сетей и СМИ. Среди них — «Яндекс», mail.ru, «ВКонтакте», «СТС Медиа», «Первый канал», телеканал «Спас» и другие.
Санкции против российских организаций Украина последний раз вводила еще при Петре Порошенко в 2019 году. Ограничения коснулись тех, кто, по мнению украинских властей, участвовал в проведении крымского референдума, в строительстве моста через Керченский пролив, а также тех, кто присвоил музейное собрание, ранее принадлежавшее Украине.
Российские туроператоры начали отменять туры, запланированные на июнь
Крупнейшие российские туроператоры начали аннулировать туры с вылетом на июнь. Об этом Интерфаксу сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Такое решение компании, среди которых Coral Travel, ANEX Tour, PEGAS Touristik, приняли из-за неопределенной ситуации с ограничительными мерами, введенными в России из-за пандемии коронавируса. Будут ли в следующем месяце отменены какие-либо ограничения, влияющие на отрасль, пока непонятно.
Туроператоры предложили всем, кто запланировал поездку в июне, перенести ее на более поздний срок и использовать внесенную оплату для покупки других туров. Те, кто должны были вылететь чартерным рейсом, смогут впоследствии использовать для новых путешествий полную стоимость путевки.
Туристическая отрасль наиболее пострадала от последствий пандемии: российские границы закрыты, международное авиасообщение прекращено. Возникли проблемы и у компаний, организующих поездки внутри страны, так как жители крупных городов опасаются ехать в регионы из-за введенных там карантинных мер. Для профилактики распространения коронавируса в некоторых субъектах федерации гостей прямо из аэропортов отправляют в обсерваторы, которые запрещено покидать в течение двух недель.