Российские туроператоры начали отменять туры, запланированные на июнь 

Крупнейшие российские туроператоры начали аннулировать туры с вылетом на июнь. Об этом Интерфаксу сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Такое решение компании, среди которых Coral Travel, ANEX Tour, PEGAS Touristik, приняли из-за неопределенной ситуации с ограничительными мерами, введенными в России из-за пандемии коронавируса. Будут ли в следующем месяце отменены какие-либо ограничения, влияющие на отрасль, пока непонятно.

Туроператоры предложили всем, кто запланировал поездку в июне, перенести ее на более поздний срок и использовать внесенную оплату для покупки других туров. Те, кто должны были вылететь чартерным рейсом, смогут впоследствии использовать для новых путешествий полную стоимость путевки.

Туристическая отрасль наиболее пострадала от последствий пандемии: российские границы закрыты, международное авиасообщение прекращено. Возникли проблемы и у компаний, организующих поездки внутри страны, так как жители крупных городов опасаются ехать в регионы из-за введенных там карантинных мер. Для профилактики распространения коронавируса в некоторых субъектах федерации гостей прямо из аэропортов отправляют в обсерваторы, которые запрещено покидать в течение двух недель.