К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Министерство образования и науки считает недопустимыми домогательства со стороны преподавателей. О том, что в ведомстве ознакомились с письмом студентов МГУ, рассказавших о подобных случаях, ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации вуза и системе образования в целом», — уверены в министерстве. Там отметили, что разбираться нужно в каждой конкретной ситуации.

Несколько дней назад студенты МГУ опубликовали открытое письмо с требованием создать механизм, защищающий учащихся от домогательств. Это случилось после того, как студенческий журнал DOXA рассказал о том, как преподаватели филологического факультета университета преследовали своих студенток. После этого о своем уходе из образовательного учреждения сообщил профессор Сергей Князев, который подтвердил, что у него были отношения с учащимися.

Тем не менее исполняющий обязанности декана филфака МГУ Андрей Липгарт считает, что оснований для проведения служебной проверки после появления подобных жалоб нет. По его мнению, «кому-то нужен хайп», а студенты не представили факты и доказательства нарушений со стороны педагогического состава.