К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
В Минобрнауки ответили на письмо студентов МГУ, рассказавших о домогательствах со стороны преподавателей
Министерство образования и науки считает недопустимыми домогательства со стороны преподавателей. О том, что в ведомстве ознакомились с письмом студентов МГУ, рассказавших о подобных случаях, ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
«Это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации вуза и системе образования в целом», — уверены в министерстве. Там отметили, что разбираться нужно в каждой конкретной ситуации.
Несколько дней назад студенты МГУ опубликовали открытое письмо с требованием создать механизм, защищающий учащихся от домогательств. Это случилось после того, как студенческий журнал DOXA рассказал о том, как преподаватели филологического факультета университета преследовали своих студенток. После этого о своем уходе из образовательного учреждения сообщил профессор Сергей Князев, который подтвердил, что у него были отношения с учащимися.
Тем не менее исполняющий обязанности декана филфака МГУ Андрей Липгарт считает, что оснований для проведения служебной проверки после появления подобных жалоб нет. По его мнению, «кому-то нужен хайп», а студенты не представили факты и доказательства нарушений со стороны педагогического состава.
В Калужской области уволили главврача после выплаты медикам надбавки в 27 рублей
Главного врача межрайонной больницы №3 города Козельска Калужской области уволили после того, как он выплатил надбавку в 27 рублей медикам, работавшим с больными коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в областном Минздраве.
Накануне стало известно, что именно такую сумму получили медработники, которые в течение месяца брали анализы у COVID-положительных контактных пациентов. В больнице размер выплаты посчитали по минутам, непосредственно проведенным при общении с зараженным.
Сейчас на место бывшего главврача назначен новый, он будет разбираться в ситуации. В Минздраве пообещали, что «при обнаружении несоответствий» медикам начислят полагающиеся стимулирующие выплаты.
Ранее похожая история произошла в Мурманской области, где вместо обещанных президентом значительных выплат медикам выплатили от 22 до 250 рублей, подсчитав до минут время контакта с инфицированными пациентами. Сегодня глава государства потребовал предоставлять медработникам стимулирующие выплаты за сам факт работы заразившимися людьми.