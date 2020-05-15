К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 49 от 15 мая 2020

Читать номер

В Минобрнауки ответили на письмо студентов МГУ, рассказавших о домогательствах со стороны преподавателей 

Общество25

25
 

Министерство образования и науки считает недопустимыми домогательства со стороны преподавателей. О том, что в ведомстве ознакомились с письмом студентов МГУ, рассказавших о подобных случаях, ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки. 

«Это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации вуза и системе образования в целом», — уверены в министерстве. Там отметили, что разбираться нужно в каждой конкретной ситуации. 

Несколько дней назад студенты МГУ опубликовали открытое письмо с требованием создать механизм, защищающий учащихся от домогательств. Это случилось после того, как студенческий журнал DOXA рассказал о том, как преподаватели филологического факультета университета преследовали своих студенток. После этого о своем уходе из образовательного учреждения сообщил профессор Сергей Князев, который подтвердил, что у него были отношения с учащимися. 

Тем не менее исполняющий обязанности декана филфака МГУ Андрей Липгарт считает, что оснований для проведения служебной проверки после появления подобных жалоб нет. По его мнению, «кому-то нужен хайп», а студенты не представили факты и доказательства нарушений со стороны педагогического состава.

В Калужской области уволили главврача после выплаты медикам надбавки в 27 рублей 

Общество722

722
 

Главного врача межрайонной больницы №3 города Козельска Калужской области уволили после того, как он выплатил надбавку в 27 рублей медикам, работавшим с больными коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в областном Минздраве.

Накануне стало известно, что именно такую сумму получили медработники, которые в течение месяца брали анализы у COVID-положительных контактных пациентов. В больнице размер выплаты посчитали по минутам, непосредственно проведенным при общении с зараженным.

Сейчас на место бывшего главврача назначен новый, он будет разбираться в ситуации. В Минздраве пообещали, что «при обнаружении несоответствий» медикам начислят полагающиеся стимулирующие выплаты.

Ранее похожая история произошла в Мурманской области, где вместо обещанных президентом значительных выплат медикам выплатили от 22 до 250 рублей, подсчитав до минут время контакта с инфицированными пациентами. Сегодня глава государства потребовал предоставлять медработникам стимулирующие выплаты за сам факт работы заразившимися людьми.

Теги:
sn, надбавки, калуга, врачи
Больше интересного в вашей ленте
Черный список конфет, которые не стоит покупать в магазине
Вы будете видеть меньше такого
Простая задачка на ПДД, но ошибутся 60% водителей
Вы будете видеть меньше такого
Сосед по даче сварил на участке «самовар» и зовет в гости. Говорит, полотенце надо взять.
Вы будете видеть меньше такого
«Это спорт не для бедных»: сколько стоит подготовка фигуриста уровня Алины Загитовой
Вы будете видеть меньше такого
В Гидрометцентре сообщили прогноз на предстоящее лето
Вы будете видеть меньше такого
Хореограф Адоньев объяснил, почему Тутберидзе улетела в США в разгар пандемии
Вы будете видеть меньше такого
До и после: в Сети сравнили Севастополь 2014 и 2020 годов (фото)
Вы будете видеть меньше такого
«Исправь, пожалуйста, мое фото» — 10 смешных работ мастера фотошопа, который прокачивает фото
Вы будете видеть меньше такого
Школы будут работать по новым правилам: 11 важных изменений
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Вы хитрый, умный или просто находчивый?
Вы будете видеть меньше такого
Проверка эрудиции: попробуйте ответить без подсказки на 10 вопросов этого теста
Вы будете видеть меньше такого
«Показалось!» или 10 оптических иллюзий от мастера фотошопа, которые обманывают ваш мозг
Вы будете видеть меньше такого
Прощай, Snapdragon 865! Появился процессор, который в три раза мощнее
Вы будете видеть меньше такого
Мойву не жарю, готовлю без масла (очень вкусно и кухню долго проветривать не нужно)
Вы будете видеть меньше такого
Суворовская каша — вкусно, полезно и питательно
Вы будете видеть меньше такого
Простейший способ резать лобзиком абсолютно ровно
Вы будете видеть меньше такого
Я сама за 10 минут делаю надёжную медицинскую маску без швейной машинки. Рассказываю, как.
Вы будете видеть меньше такого
Как снимали посадку самолета на трассу в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России»
Вы будете видеть меньше такого
Простое удобрение, после которого растения растут как на дрожжах
Вы будете видеть меньше такого
Какие девушки на Руси никогда не выходили замуж
Вы будете видеть меньше такого
Больше
интересного
в Дзене
Перейти в ленту
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera