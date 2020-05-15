К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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ВРАЧИ

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№ 49 от 15 мая 2020

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В Калужской области уволили главврача после выплаты медикам надбавки в 27 рублей 

Общество1 957

1 957
 

Главного врача межрайонной больницы №3 города Козельска Калужской области уволили после того, как он выплатил надбавку в 27 рублей медикам, работавшим с больными коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в областном Минздраве.

Накануне стало известно, что именно такую сумму получили медработники, которые в течение месяца брали анализы у COVID-положительных контактных пациентов. В больнице размер выплаты посчитали по минутам, непосредственно проведенным при общении с зараженным.

Сейчас на место бывшего главврача назначен новый, он будет разбираться в ситуации. В Минздраве пообещали, что «при обнаружении несоответствий» медикам начислят полагающиеся стимулирующие выплаты.

Ранее похожая история произошла в Мурманской области, где вместо обещанных президентом значительных выплат медикам выплатили от 22 до 250 рублей, подсчитав до минут время контакта с инфицированными пациентами. Сегодня глава государства потребовал предоставлять медработникам стимулирующие выплаты за сам факт работы заразившимися людьми.

Теги:
sn, надбавки, калуга, врачи

Столичные власти пожаловались в прокуратуру на сервис личных водителей Wheely за отказ передавать данные о поездках 

Общество1 499

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Власти Москвы попросили прокуратуру проверить сервис для заказа премиальных автомобилей с водителями Wheely. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Претензии московских властей вызвало то, что в отличие от других агрегаторов — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett, компания Wheely до сих пор не предоставила информацию о передвижении своих автомобилей и при этом продолжает свою работу. По словам представителей департамента, отказ от передачи данных является прямой угрозой здоровью и безопасности граждан.

В свою очередь руководители компании ранее отмечали, что передача информации о водителях и маршрутах пассажиров нарушает их права на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Кроме того, отправка данных без соответствующего шифрования может оказаться опасной для клиента. «Если известен адрес пассажира — а это может быть и адвокат, и журналист, и политик, — то не составляет труда отследить все поездки из этой точки и установить, когда и куда он поехал, с кем встречался», — пояснил позицию сервиса гендиректор Антон Чиркунов.

На фоне распространения в России пандемии коронавируса власти Москвы приостановили работу компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров: ее смогли продолжить лишь те сервисы, которые передают Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС) данные о водителях и маршрутах. Кроме того, подобные компании должны еженедельно отчитываться о санитарном состоянии автомобилей, а водители транспорта обязаны проверять электронные пропуска у пассажиров.

Теги:
sn, москва, пандемия, автомобили, такси
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