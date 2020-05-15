К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Главного врача межрайонной больницы №3 города Козельска Калужской области уволили после того, как он выплатил надбавку в 27 рублей медикам, работавшим с больными коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в областном Минздраве.

Накануне стало известно, что именно такую сумму получили медработники, которые в течение месяца брали анализы у COVID-положительных контактных пациентов. В больнице размер выплаты посчитали по минутам, непосредственно проведенным при общении с зараженным.

Сейчас на место бывшего главврача назначен новый, он будет разбираться в ситуации. В Минздраве пообещали, что «при обнаружении несоответствий» медикам начислят полагающиеся стимулирующие выплаты.

Ранее похожая история произошла в Мурманской области, где вместо обещанных президентом значительных выплат медикам выплатили от 22 до 250 рублей, подсчитав до минут время контакта с инфицированными пациентами. Сегодня глава государства потребовал предоставлять медработникам стимулирующие выплаты за сам факт работы заразившимися людьми.