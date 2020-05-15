Столичные власти пожаловались в прокуратуру на сервис личных водителей Wheely за отказ передавать данные о поездках 

Власти Москвы попросили прокуратуру проверить сервис для заказа премиальных автомобилей с водителями Wheely. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Претензии московских властей вызвало то, что в отличие от других агрегаторов — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett, компания Wheely до сих пор не предоставила информацию о передвижении своих премиальных автомобилей и при этом продолжает свою работу. По словам представителей департамента, отказ от передачи данных является прямой угрозой здоровью и безопасности граждан.

В свою очередь руководители компании ранее отмечали, что передача данных о водителях и маршрутах пассажиров нарушает их права на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Кроме того, передача данных без соответствующего шифрования может оказаться опасной для клиента. «Если известен адрес пассажира — а это может быть и адвокат, и журналист, и политик, — то не составляет труда отследить все поездки из этой точки и установить, когда и куда он поехал, с кем встречался», — пояснил позицию сервиса гендиректор Антон Чиркунов.

На фоне распространения в России пандемии коронавируса власти Москвы приостановили работу компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров: работу смогли продолжить лишь те сервисы, которые передают Единую региональную навигационно-информационную систему Москвы (ЕРНИС) данные о водителях и маршрутах. Кроме того, подобные сервисы должны еженедельно отчитываться о санитарном состоянии автомобилей, а водители транспорта обязаны проверять электронные пропуска у пассажиров.