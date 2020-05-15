К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020

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Торговцы вышли на акцию протеста у московского рынка «Фуд Сити» 

Общество21

21
 

В Москве у рынка «Фуд Сити» торговцы устроили акцию протеста, сообщили РИА Новости в столичном МВД. 

Baza утверждает, что торговцы вышли на сход из-за повышения арендной платы на 2 тысячи рублей в день. Однако представитель «Фуд Сити» заявил РИА Недвижимость, что стихийная акция была связана с повышением спроса на торговые места, а не арендной платы.

«Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу», — пояснил он. 

По данным Baza, в акции участвовали более 100 человек. Пострадавших в ходе нее нет, в МВД отметили, что полицейские убедили протестующих разойтись. Задержанных, по словам источника ТАСС, нет, сейчас ситуация у рынка спокойная. 

СК вычислил людей, разместивших портреты Гитлера и Гиммлера на сайтах «Бессмертного полка»

Общество1 098

1 098
 

Следственный комитет России нашел людей, причастных к размещению на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» портретов нацистов Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие установило IP-адреса, с которых размещались фотографии, и личности их владельцев. По данным СК, это несколько десятков человек, в основном иностранные граждане. Однако среди подозреваемых по уголовному делу и более десяти россиян, проживающих в разных  регионах страны. 

В этом году шествие «Бессмертного полка» решили провести онлайн из-за пандемии COVID-19. Гражданам предложили в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Однако на портале появился в том числе портрет Гиммлера, который был подписан чужим именем. Лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера обозначили как участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

Из-за произошедшего СК возбудил дело по статье о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК). Следствие считает, что фотографии нацистов на сайтах разместили с целью одобрения их преступлений.

Теги:
em, нацисты, следственный комитет, бессмертный полк
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