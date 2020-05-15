К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

В Москве у рынка «Фуд Сити» торговцы устроили акцию протеста, сообщили РИА Новости в столичном МВД.

Baza утверждает, что торговцы вышли на сход из-за повышения арендной платы на 2 тысячи рублей в день. Однако представитель «Фуд Сити» заявил РИА Недвижимость, что стихийная акция была связана с повышением спроса на торговые места, а не арендной платы.

«Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу», — пояснил он.

По данным Baza, в акции участвовали более 100 человек. Пострадавших в ходе нее нет, в МВД отметили, что полицейские убедили протестующих разойтись. Задержанных, по словам источника ТАСС, нет, сейчас ситуация у рынка спокойная.