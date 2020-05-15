К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что сегодня побороть пандемию с привлечением армии и силовиков не получилось бы «из-за нарушений прав человека». Свое мнение он выразил в эфире телеканала «Крым 24».

Иоффе сравнил борьбу с пандемией коронавируса с эпидемией холеры в Керчи в 1970 году и отметил, что тогда очаг локализовали, прибегнув к помощи армии и силовиков. Иоффе отметил, что в Советском Союзе «по счастью» не было блогеров и соцсетей, а существовала цензура.

«Некому было сказать: "Мы плохо себя чувствуем из-за того, что у нас неопределенность, а, самое главное, неправильно власть все это делает". Никто этого тогда не сказал. И не потому, что не мог или не было свободы слова, а потому, что в голову никому не могло прийти, что человек, который в своей жизни, ну, может быть, построил какой-нибудь сарай или помещение для своей собаки, вдруг имеет право говорить, что власть может делать, а что не может», — заявил он (цитата по «Коммерсанту»).

Иоффе отметил, что о вспышке холеры не написала тогда ни одна крымская газета. «Условия, которые есть сегодня, на мой взгляд, не способствуют решению многих вопросов», — заключил глава ОП Крыма.

В Крыму, по последним данным, выявлено 245 случаев заражения коронавирусом, два пациента скончались, 89 – выздоровели. Режим самоизоляции для граждан в регионе продлен до 31 мая.