К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020

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СК вычислил людей, разместивших портреты Гитлера и Гиммлера на сайтах «Бессмертного полка»

Общество15

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Следственный комитет России нашел людей, причастных к размещению на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографий нацистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие установило IP-адреса, с которых размещались фотографии, и личности их владельцев. По данным СК, это несколько десятков человек, в основном иностранные граждане. Однако среди подозреваемых по уголовному делу и более десяти россиян, проживающих в разных  регионах страны. 

В этом году шествие «Бессмертного полка» решили провести онлайн из-за пандемии COVID-19. Гражданам предложили в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Однако на портале появился в том числе портрет рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, подписанного чужим именем. Лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Банк памяти» обозначили как участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоиса».

Из-за произошедшего СК возбудил дело по статье о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК). Следствие считает, что фотографии нацистов на сайтах разместили с целью одобрения их преступлений.

Теги:
em, нацисты, следственный комитет, бессмертный полк

Глава ОП Крыма: права человека мешают борьбе с пандемией коронавируса

Общество584

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Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что сегодня побороть пандемию с привлечением армии и силовиков не получилось бы «из-за нарушений прав человека». Свое мнение он выразил в эфире телеканала «Крым 24».

Иоффе сравнил борьбу с пандемией коронавируса с эпидемией холеры в Керчи в 1970 году и отметил, что тогда очаг локализовали, прибегнув к помощи армии и силовиков. Иоффе отметил, что в Советском Союзе  «по счастью» не было блогеров и соцсетей, а существовала цензура. 

«Некому было сказать: "Мы плохо себя чувствуем из-за того, что у нас неопределенность, а, самое главное, неправильно власть все это делает". Никто этого тогда не сказал. И не потому, что не мог или не было свободы слова, а потому, что в голову никому не могло прийти, что человек, который в своей жизни, ну, может быть, построил какой-нибудь сарай или помещение для своей собаки, вдруг имеет право говорить, что власть может делать, а что не может», — заявил он (цитата по «Коммерсанту»). 

Иоффе отметил, что о вспышке холеры не написала тогда ни одна крымская газета. «Условия, которые есть сегодня, на мой взгляд, не способствуют решению многих вопросов», — заключил глава ОП Крыма.

В Крыму, по последним данным, выявлено 245 случаев заражения коронавирусом, два пациента скончались, 89 – выздоровели. Режим самоизоляции для граждан в регионе продлен до 31 мая. 

Теги:
em, коронавирус, общественная палата, крым
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