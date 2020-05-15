К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
Глава ОП Крыма: права человека мешают борьбе с пандемией коронавируса
Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что сегодня побороть пандемию с привлечением армии и силовиков не получилось бы «из-за нарушений прав человека». Свое мнение он выразил в эфире телеканала «Крым 24».
Иоффе сравнил борьбу с пандемией коронавируса с эпидемией холеры в Керчи в 1970 году и отметил, что тогда очаг локализовали, прибегнув к помощи армии и силовиков. Иоффе отметил, что в Советском Союзе «по счастью» не было блогеров и соцсетей, а существовала цензура.
«Некому было сказать: "Мы плохо себя чувствуем из-за того, что у нас неопределенность, а, самое главное, неправильно власть все это делает". Никто этого тогда не сказал. И не потому, что не мог или не было свободы слова, а потому, что в голову никому не могло прийти, что человек, который в своей жизни, ну, может быть, построил какой-нибудь сарай или помещение для своей собаки, вдруг имеет право говорить, что власть может делать, а что не может», — заявил он (цитата по «Коммерсанту»).
Иоффе отметил, что о вспышке холеры не написала тогда ни одна крымская газета. «Условия, которые есть сегодня, на мой взгляд, не способствуют решению многих вопросов», — заключил глава ОП Крыма.
В Крыму, по последним данным, выявлено 245 случаев заражения коронавирусом, два пациента скончались, 89 – выздоровели. Режим самоизоляции для граждан в регионе продлен до 31 мая.
Теги:em, коронавирус, общественная палата, крым
Инициатора акции против режима самоизоляции во Владикавказе внесли в список экстремистов и террористов
Оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. На это обратила внимание «Медиазона».
Чельдиев сейчас находится под арестом, против него возбуждено три уголовных дела. По версии следствия, он публиковал в своем телеграм-канале видеообращения с призывами к свержению конституционного строя и противоправным действиям, после чего во Владикавказе прошел несанкционированный сход против режима самоизоляции. Его задержали за несколько дней до акции из-за двух видео в соцсетях, где он отрицал существование COVID-19 и называл надуманными меры властей Северной Осетии по профилактике заболевания.
Помимо этого, при этапировании во Владикавказ Чельдиев ударил оперативника Центра «Э», считает СК. Сам певец настаивает, что полицейские ударили друг друга сами, чтобы против него возбудили дело.
Народный сход во Владикавказе прошел 20 апреля. Силовики массово задерживали протестующих, как отмечает «Кавказ. Пост», свыше 20 участников акции стали фигурантами уголовных дел.