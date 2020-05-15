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№ 49 от 15 мая 2020

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Инициатора акции против режима самоизоляции во Владикавказе внесли в список экстремистов и террористов 

Общество21

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Оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. На это обратила внимание «Медиазона». 

Чельдиев сейчас находится под арестом, против него возбуждено три уголовных дела. По версии следствия, он публиковал в своем телеграм-канале видеообращения с призывами к свержению конституционного строя и противоправным действиям, после чего во Владикавказе прошел несанкционированный сход против режима самоизоляции. Его задержали за несколько дней до акции из-за двух видео в соцсетях, где он отрицал существование COVID-19 и называл надуманными меры властей Северной Осетии по профилактике заболевания.

Помимо этого, при этапировании во Владикавказ Чельдиев ударил оперативника Центра «Э», считает СК. Сам певец настаивает, что полицейские ударили друг друга сами, чтобы против него возбудили дело. 

Народный сход во Владикавказе прошел 20 апреля. Силовики массово задерживали протестующих, как отмечает «Кавказ. Пост», свыше 20 участников акции стали фигурантами уголовных дел. 

Теги:
em, росфинмониторинг, чельдиев
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