К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса на своей территории
Словения стала первой европейской страной, объявившей об окончании пандемии коронавируса на своей территории. Об этом пишет издание Delo.
Подобное заявление словенских властей означает, что действие большинства ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, не будет продлено до конца июня, как это планировалось ранее. При этом ряд мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, сохранится, среди них – обязательное соблюдение социальной дистанции, запрет на массовые мероприятия и двухнедельный карантин для въезжающих в страну из государств, не входящих в Евросоюз.
По последним данным университета Хопкинса, в Словении подтверждено 1464 случаев заражения коронавирусом, 103 человека скончались. На протяжении последних 14 дней в стране зафиксировали 35 случаев заражения.
Теги:em, пандемия, коронавирус, словения
РФС объявил о возобновлении чемпионата России по футболу с 21 июня
Сезон-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу возобновится 21 июня. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза.
Согласно решению РФС, матчи будут проходить без зрителей. Кроме того, в оставшихся играх чемпионата команды смогут проводить по пять замен вместо привычных трех.
Кубок России также возобновится с 21 июня, а розыгрыш второго и третьего дивизиона чемпионата страны —Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги — завершен, объявили в РФС.
В середине марта из-за пандемии коронавируса РФС решил временно приостановить все соревнования под своей эгидой из-за угрозы распространения инфекции. На тот момент было сыграно 22 тура из 30 запланированных. Лидирует в чемпионате «Зенит» с 50 очками, «Локомотив» и «Краснодар» набрали по 41 очку и находятся на втором месте.
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