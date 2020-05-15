К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Словения стала первой европейской страной, объявившей об окончании пандемии коронавируса на своей территории. Об этом пишет издание Delo.

Подобное заявление словенских властей означает, что действие большинства ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, не будет продлено до конца июня, как это планировалось ранее. При этом ряд мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, сохранится, среди них – обязательное соблюдение социальной дистанции, запрет на массовые мероприятия и двухнедельный карантин для въезжающих в страну из государств, не входящих в Евросоюз.

По последним данным университета Хопкинса, в Словении подтверждено 1464 случаев заражения коронавирусом, 103 человека скончались. На протяжении последних 14 дней в стране зафиксировали 35 случаев заражения.