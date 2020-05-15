К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020

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Чемпионат России по футболу решили возобновить с 21 июня

Спорт16

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Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза. 

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Microsoft предложила правительству России бесплатное использование своих сервисов

Общество129

129
 

Американская корпорация Microsoft предложила российскому правительству бесплатное использование некоторых сервисов и техподдержки в ряде государственных ведомств и организаций. С письмом корпорации в Минкомсвязи ознакомился «Коммерсант». 

Сервисы корпорации могут сделать бесплатными на полгода для государственных и подведомственных учреждений и на более долгий срок — для российских образовательных организаций. Среди предлагаемых продуктов — облачные сервисы для удаленной работы и совместного доступа, программное обеспечение для кибербезопасности, решения партнеров Microsoft по прогнозной аналитике по ситуации с распространением коронавируса. 

В корпорации отметили, что она активно сотрудничает с правительствами, общественными организациями и компаниями во всем мире, в том числе в России, и принимает практические решения для помощи в борьбе с последствиями сложившейся неблагоприятной ситуации. При этом отечественные конкуренты Microsoft призывают с осторожностью относиться к ее предложениям, так как, по их мнению, они могут угрожать нацбезопасности и должны рассматриваться правоохранительными органами.

Учредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин отметил, что в целом российские разработчики пока не могут предложить системные решения, подобные тем, которые есть у Microsoft, Amazon или Google. «В России есть хорошие решения по отдельным сегментам, но нет системных решений ключевых вопросов», — отметил он. 

Теги:
программное обеспечение, коронавирус, россия, em
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