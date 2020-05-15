К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Американская корпорация Microsoft предложила российскому правительству бесплатное использование некоторых сервисов и техподдержки в ряде государственных ведомств и организаций. С письмом корпорации в Минкомсвязи ознакомился «Коммерсант».

Сервисы корпорации могут сделать бесплатными на полгода для государственных и подведомственных учреждений и на более долгий срок — для российских образовательных организаций. Среди предлагаемых продуктов — облачные сервисы для удаленной работы и совместного доступа, программное обеспечение для кибербезопасности, решения партнеров Microsoft по прогнозной аналитике по ситуации с распространением коронавируса.

В корпорации отметили, что она активно сотрудничает с правительствами, общественными организациями и компаниями во всем мире, в том числе в России, и принимает практические решения для помощи в борьбе с последствиями сложившейся неблагоприятной ситуации. При этом отечественные конкуренты Microsoft призывают с осторожностью относиться к ее предложениям, так как, по их мнению, они могут угрожать нацбезопасности и должны рассматриваться правоохранительными органами.

Учредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин отметил, что в целом российские разработчики пока не могут предложить системные решения, подобные тем, которые есть у Microsoft, Amazon или Google. «В России есть хорошие решения по отдельным сегментам, но нет системных решений ключевых вопросов», — отметил он.