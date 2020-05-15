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№ 49 от 15 мая 2020

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Власти Петербурга отказались от идеи оценивать вину медиков в заражении COVID-19

Общество12

12
 

Комитет по здравоохранению Петербурга решил изменить порядок признания медицинских работников пострадавшими от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства города.

Из нового документа исключили пункт об оценке комиссией по выплате компенсаций вины медработников, заразившихся коронавирусом. Теперь нужно будет написать дату заболевания, а также обстоятельства и условия, при которых оно возникло.

Решение о том, положена ли медработнику компенсация, должно быть принято за один день, а не за пять, как предполагалось до этого. Кроме того, решение можно будет обжаловать.

Ранее руководители заболевших COVID-19 петербургских медиков должны были в процентах оценить вину самого медработника в заражении. Только после этого заболевший мог получилить обещанные властями вылаты в размере 300 тысяч рублей (в случае смерти семьям пообещали миллион рублей).

Для того, чтобы семья умершего с COVID-19 медика получила выплату, в справке о смерти в качестве причины обязательно должен быть указан коронавирус. Если медик скончался от сопутствующих заболеваний, то родственникам не заплатят выплату.

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Теги:
петербург, коронавирус, nt
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