Власти Петербурга отказались от идеи оценивать вину медиков в заражении COVID-19

Комитет по здравоохранению Петербурга решил изменить порядок признания медицинских работников пострадавшими от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства города.

Из нового документа исключили пункт об оценке комиссией по выплате компенсаций вины медработников, заразившихся коронавирусом. Теперь нужно будет написать дату заболевания, а также обстоятельства и условия, при которых оно возникло.

Решение о том, положена ли медработнику компенсация, должно быть принято за один день, а не за пять, как предполагалось до этого. Кроме того, решение можно будет обжаловать.

Ранее руководители заболевших COVID-19 петербургских медиков должны были в процентах оценить вину самого медработника в заражении. Только после этого заболевший мог получилить обещанные властями вылаты в размере 300 тысяч рублей (в случае смерти семьям пообещали миллион рублей).

Для того, чтобы семья умершего с COVID-19 медика получила выплату, в справке о смерти в качестве причины обязательно должен быть указан коронавирус. Если медик скончался от сопутствующих заболеваний, то родственникам не заплатят выплату.