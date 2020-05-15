К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
Microsoft предложила правительству России бесплатное использование своих сервисов
Американская корпорация Microsoft предложила российскому правительству бесплатное использование некоторых сервисов и техподдержки в ряде государственных ведомств и организаций. С письмом корпорации в Минкомсвязи ознакомился «Коммерсант».
Сервисы корпорации могут сделать бесплатными на полгода для государственных и подведомственных учреждений и на более долгий срок — для российских образовательных организаций. Среди предлагаемых продуктов — облачные сервисы для удаленной работы и совместного доступа, программное обеспечение для кибербезопасности, решения партнеров Microsoft по прогнозной аналитике по ситуации с распространением коронавируса.
В корпорации отметили, что она активно сотрудничает с правительствами, общественными организациями и компаниями во всем мире, в том числе в России, и принимает практические решения для помощи в борьбе с последствиями сложившейся неблагоприятной ситуации. При этом отечественные конкуренты Microsoft призывают с осторожностью относиться к ее предложениям, так как, по их мнению, они могут угрожать нацбезопасности и должны рассматриваться правоохранительными органами.
Учредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин отметил, что в целом российские разработчики пока не могут предложить системные решения, подобные тем, которые есть у Microsoft, Amazon или Google. «В России есть хорошие решения по отдельным сегментам, но нет системных решений ключевых вопросов», — отметил он.
Теги:программное обеспечение, коронавирус, россия, em
В России впервые с 2013 года выросло число оправдательных приговоров
В России впервые с 2013 года выросло число оправдательных приговоров — на 8,3% до 2256. Об этом свидетельствуют данные Cудебного департамента Верховного суда, пишут «Ведомости».
Отмечается, что доля таких приговоров по-прежнему мизерная, но также выросла – до 0,36%. В 2018 году их было 2 083 (0,3%) , в 2017 году — 2 233 (0,3%).
Рост числа оправдательных приговоров объясняется увеличением количества судов присяжных в районных судах и числа рассмотренных ими дел, пишет газета. В этих судах чаще всего рассматривают дела об убийстве без отягчающих обстоятельств, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также дела о сбыте, производстве или перемещении наркотических веществ в особо крупном размере.
В 2019 году присяжные, рассмотрев 1 120 дела, оправдали 242 подсудимых (21%). Это в 2,5 раза больше чем в предыдущем году.
Ранее сообщалось, что в 2019 году коллегии присяжных в районных судах Москвы оправдали 62% обвиняемых: 28 раз из 36 уголовных дел. По всей России в прошлом году присяжные в районных судах оправдали 153 человек и осудили 428. В областных судах 337 подсудимых коллегия присяжных признала виновными, 80 — оправдала.