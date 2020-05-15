К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

В России впервые с 2013 года выросло число оправдательных приговоров — на 8,3% до 2256. Об этом свидетельствуют данные Cудебного департамента Верховного суда, пишут «Ведомости».

Отмечается, что доля таких приговоров по-прежнему мизерная, но также выросла – до 0,36%. В 2018 году их было 2 083 (0,3%) , в 2017 году — 2 233 (0,3%).

Рост числа оправдательных приговоров объясняется увеличением количества судов присяжных в районных судах и числа рассмотренных ими дел, пишет газета. В этих судах чаще всего рассматривают дела об убийстве без отягчающих обстоятельств, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также дела о сбыте, производстве или перемещении наркотических веществ в особо крупном размере.

В 2019 году присяжные, рассмотрев 1 120 дела, оправдали 242 подсудимых (21%). Это в 2,5 раза больше чем в предыдущем году.

Ранее сообщалось, что в 2019 году коллегии присяжных в районных судах Москвы оправдали 62% обвиняемых: 28 раз из 36 уголовных дел. По всей России в прошлом году присяжные в районных судах оправдали 153 человек и осудили 428. В областных судах 337 подсудимых коллегия присяжных признала виновными, 80 — оправдала.