К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
В России впервые с 2013 года выросло число оправдательных приговоров
В России впервые с 2013 года выросло число оправдательных приговоров — на 8,3% до 2256. Об этом свидетельствуют данные Cудебного департамента Верховного суда, пишут «Ведомости».
Отмечается, что доля таких приговоров по-прежнему мизерная, но также выросла – до 0,36%. В 2018 году их было 2 083 (0,3%) , в 2017 году — 2 233 (0,3%).
Рост числа оправдательных приговоров объясняется увеличением количества судов присяжных в районных судах и числа рассмотренных ими дел, пишет газета. В этих судах чаще всего рассматривают дела об убийстве без отягчающих обстоятельств, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также дела о сбыте, производстве или перемещении наркотических веществ в особо крупном размере.
В 2019 году присяжные, рассмотрев 1 120 дела, оправдали 242 подсудимых (21%). Это в 2,5 раза больше чем в предыдущем году.
Ранее сообщалось, что в 2019 году коллегии присяжных в районных судах Москвы оправдали 62% обвиняемых: 28 раз из 36 уголовных дел. По всей России в прошлом году присяжные в районных судах оправдали 153 человек и осудили 428. В областных судах 337 подсудимых коллегия присяжных признала виновными, 80 — оправдала.
Теги:оправдательный приговор, приговор, суды, nt
Замглавврача больницы в Северной Осетии рассказала о нехватке мест для пациентов и аппаратов ИВЛ
В республиканской клинической больнице скорой помощи (РКБСМП) в Северной Осетии не хватает коек и аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом заявила заместитель главврача Алла Цкаева в эфире телеканала «Осетия-Ирыстон».
«За последние две недели поток пациентов значительно увеличился, в связи с этим стационары РКБСМП и РКБ (Республиканской клинической больницы — ред.) переполнены. На данный момент количество пациентов в нашем стационаре 440 человек», — сказала она (цитата по Интерфаксу).
В РКБСМП заняты все 130 реанимационных коек, 25 пациентов находятся на ИВЛ. Цкаева отметила, что больница буквально накануне получила еще 11 аппаратов искусственной вентиляции легких, но их все равно не хватает.
Заместитель главврача РКБСМП отметила, что раньше госпитализировали всех пациентов с пневмонией, сейчас же в больницу не помещают людей с легчим течением болезни, но коек все равно не хватает. «С 10 мая мы уже даже пациентов со средним течением болезни отправляем в Ардонскую ЦРБ. На сегодняшний день там уже развернуто 135 коек для этих пациентов», — добавила Цкаева.
В Северной Осетии подтверждено 1943 случая заражения коронавирусом, 13 пациентов скончались, 903 – выздоровели.