К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
Замглавврача больницы в Северной Осетии рассказала о нехватке мест для пациентов и аппаратов ИВЛ
В республиканской клинической больнице скорой помощи (РКБСМП) в Северной Осетии не хватает коек и аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом заявила заместитель главврача Алла Цкаева в эфире телеканала «Осетия-Ирыстон».
«За последние две недели поток пациентов значительно увеличился, в связи с этим стационары РКБСМП и РКБ (Республиканской клинической больнице — ред.) переполнены. На данный момент количество пациентов в нашем стационаре 440 человек», — сказала она (цитата по Интерфаксу).
В РКБСМП заняты все 130 реанимационных коек, 25 пациентов находятся на ИВЛ. Цкаева отметила, что больница буквально накануне получила еще 11 аппаратов искусственной вентиляции легких, но их все равно не хватает.
Заместитель главврача РКБСМП отметила, что раньше госпитализировали всех пациентов с пневмонией, сейчас же в больницу не помещают людей с легчим течением болезни, но коек все равно не хватает. «С 10 мая мы уже даже пациентов со средним течением болезни отправляем в Ардонскую ЦРБ. На сегодняшний день там уже развернуто 135 коек для этих пациентов», — добавила Цкаева.
В Северной Осетии подтверждено 1943 случая заражения коронавирусом, 13 пациентов скончались, 903 – выздоровели.
Теги:em, врачи, коронавирус, северная осетия
В Бурятии вылечившуюся от COVID-19 пациентку снова госпитализировали с тем же диагнозом
В Бурятии женщину, переболевшую коронавирусом, повторно госпитализировали с тем же диагнозом. Об этом рассказала главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова, ее слова приводит Интерфакс.
Она отметила, что пациентку выписали в начале апреля после двух отрицательных результатов тестов на коронавирус. Через 16 дней у женщины появились симптомы ОРЗ, а тест на COVID-19 дал положительный результат. «Эту пациентку повторно госпитализировали, она сейчас находится у нас на лечении», — сказала Сымбелова.
По словам врача, болезнь у пациентки протекает тяжелее, чем в первый раз. Сымбелова добавила, что пока не совсем понятно, что это: повторный случай заражения коронавирусной инфекцией или рецидив.
Всемирная организация здравоохранения говорила о возможности повторного заражения коронавирусом. Как она отмечала, в настоящее время нет доказательств того, что выздоровевшие пациенты, в организме которых есть антитела, защищены от повторного заражения. Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Китая отмечал, что в стране от 5% до 15% переболевших COVID-19 могут снова иметь положительный результат.