К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

В республиканской клинической больнице скорой помощи (РКБСМП) в Северной Осетии не хватает коек и аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом заявила заместитель главврача Алла Цкаева в эфире телеканала «Осетия-Ирыстон».

«За последние две недели поток пациентов значительно увеличился, в связи с этим стационары РКБСМП и РКБ (Республиканской клинической больнице — ред.) переполнены. На данный момент количество пациентов в нашем стационаре 440 человек», — сказала она (цитата по Интерфаксу).

В РКБСМП заняты все 130 реанимационных коек, 25 пациентов находятся на ИВЛ. Цкаева отметила, что больница буквально накануне получила еще 11 аппаратов искусственной вентиляции легких, но их все равно не хватает.

Заместитель главврача РКБСМП отметила, что раньше госпитализировали всех пациентов с пневмонией, сейчас же в больницу не помещают людей с легчим течением болезни, но коек все равно не хватает. «С 10 мая мы уже даже пациентов со средним течением болезни отправляем в Ардонскую ЦРБ. На сегодняшний день там уже развернуто 135 коек для этих пациентов», — добавила Цкаева.

В Северной Осетии подтверждено 1943 случая заражения коронавирусом, 13 пациентов скончались, 903 – выздоровели.