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№ 49 от 15 мая 2020

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В Бурятии вылечившуюся от COVID-19 пациентку снова госпитализировали с тем же диагнозом

Общество23

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В Бурятии женщину, переболевшую коронавирусом, повторно госпитализировали с тем же диагнозом. Об этом рассказала главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова, ее слова приводит Интерфакс. 

Она отметила, что пациентку выписали в начале апреля после двух отрицательных результатов тестов на коронавирус. Через 16 дней у женщины появились симптомы ОРЗ, а тест на COVID-19 дал положительный результат. «Эту пациентку повторно госпитализировали, она сейчас находится у нас на лечении», — сказала Сымбелова. 

По словам врача, болезнь у пациентки протекает тяжелее, чем в первый раз. Сымбелова добавила, что медикам предстоит выяснить, был ли это повторный случай заражения коронавирусной инфекцией или ее рецидив. 

Всемирная организация здравоохранения говорила о возможности повторного заражения коронавирусом. Как она отмечала, в настоящее время нет доказательств того, что выздоровевшие пациенты, в организме которых есть антитела, защищены от повторного заражения. Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Китая отмечал, что в стране от 5% до 15% переболевших COVID-19 могут снова иметь положительный результат.

Теги:
россия, em, бурятия, коронавирус
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