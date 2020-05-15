В Бурятии вылечившуюся от COVID-19 пациентку снова госпитализировали с тем же диагнозом

В Бурятии женщину, переболевшую коронавирусом, повторно госпитализировали с тем же диагнозом. Об этом рассказала главный врач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова, ее слова приводит Интерфакс.

Она отметила, что пациентку выписали в начале апреля после двух отрицательных результатов тестов на коронавирус. Через 16 дней у женщины появились симптомы ОРЗ, а тест на COVID-19 дал положительный результат. «Эту пациентку повторно госпитализировали, она сейчас находится у нас на лечении», — сказала Сымбелова.

По словам врача, болезнь у пациентки протекает тяжелее, чем в первый раз. Сымбелова добавила, что медикам предстоит выяснить, был ли это повторный случай заражения коронавирусной инфекцией или ее рецидив.

Всемирная организация здравоохранения говорила о возможности повторного заражения коронавирусом. Как она отмечала, в настоящее время нет доказательств того, что выздоровевшие пациенты, в организме которых есть антитела, защищены от повторного заражения. Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Китая отмечал, что в стране от 5% до 15% переболевших COVID-19 могут снова иметь положительный результат.