К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Несмотря на то, что президент Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней, четверть российских регионов все же не стали отменять введенные ранее ограничительные меры.
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Теги:sn, россия, заболевания, коронавирус
Женщины опередили мужчин по росту благосостояния
Мужчины отстают от женщин по среднегодовому росту капитала. К такому выводу пришли аналитики компании BCG, которые поделились с РБК результатами своего исследования «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии».
По данным за последние четыре года среднегодовой рост капитала в мире в руках мужчин составил 4,1%, тогда как у женщин этот показатель на 2% больше. Эксперты прогнозируют, что до 2023 года темпы роста благосостояния женщин вырастут до 7,2%, а мужчин — лишь до 5,2%.
По уровню благосостояния женщин Россия вошла в топ-10 стран Европы, оказавшись на последнем месте с показателем 320 миллиардов долларов. В этот список также вошли Великобритания, Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Бельгия и Швеция. На начало 2020 года женщинам принадлежало 32% общемирового объема капитала, то есть 70 триллионов долларов.
По данным аналитиков, рост благосостояния женщин объясняется тремя основными факторами: равенством оплаты труда, активной предпринимательской деятельностью и руководящими должностями. В России же наиболее значительным является возможность получить политические полномочия, отмечают эксперты.
Российский индекс равенства оплаты труда на сегодняшний день составляет 0,68, что является выше показателей Западной и Восточной Европы, где он равняется 0,65 и 0,63 соответственно. Более стабильная ситуация с равенством оплаты труда в Австралии (0,69), Японии (0,7) и странах Северной Америки (0,74).