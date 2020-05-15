К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

На одном из форумов даркнета выложили базу данных российских автовладельцев, в которой содержится 129 млн лидов из реестра ГИБДД. Об этом пишут «Ведомости».

При этом ФИО, номера паспортов и другие персональные данные автовладельцев можно получить только за отдельную плату, а в выложенных в открытый доступ файлах содержатся обезличенные сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в России: место регистрации, марка и модель автомобиля, дата первичной и последней регистрации. Получить полную версию базы можно за 0,3 биткойна (около 2,8 тысячи долларов), за 1,5 биткойна (14 тысяч долларов) можно выкупить данные.

В выложенной базе собрана информация о первичной регистрации автомобилей начиная с 1990-х годов, отмечает основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, утечки данных чаще всего происходят в ГИБДД и страховых компаниях.