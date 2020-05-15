К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020

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В даркнете выложили базу данных российских автовладельцев

Общество34

34
 

На одном из форумов даркнета выложили базу данных российских автовладельцев, в которой содержится 129 млн лидов из реестра ГИБДД. Об этом пишут «Ведомости». 

При этом ФИО, номера паспортов и другие персональные данные автовладельцев можно получить только за отдельную плату, а в выложенных в открытый доступ файлах содержатся обезличенные сведения о транспортных средствах, зарегистрированных в России: место регистрации, марка и модель автомобиля, дата первичной и последней регистрации. Получить полную версию базы можно за 0,3 биткойна (около 2,8 тысячи долларов), за 1,5 биткойна (14 тысяч долларов) можно выкупить данные. 

В выложенной базе собрана информация о первичной регистрации автомобилей начиная с 1990-х годов, отмечает основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, утечки данных чаще всего происходят в ГИБДД и страховых компаниях. 

Теги:
автомобили, nt

В России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом

Общество952

952
 

В России за сутки выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. 

За последние сутки скончались 113 человек с коронавирусом, из них 68 — в столице. Таким образом, общее число летальных исходов в результате заражения COVID-19 достигло 2 418. 

У 42,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Заболевшие были выявлены во всех регионах страны, но больше всего их в Москве: теперь столичные врачи наблюдает за состоянием здоровья 4748 новых пациентов. На втором месте по числу заболевших — Подмосковье, следом идут Санкт-Петербург, Нижегородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего в России уже 262 843 заразившихся COVID-19. 

Несмотря на то, что президент Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней, четверть российских регионов все же не стали отменять введенные ранее ограничительные меры. 

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Теги:
sn, россия, заболевания, коронавирус
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