К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
На Курильских островах после первого случая COVID-19 ввели режим ЧС
В Южно-Курильском районе на островах Шикотан и Кунашир ввели режим чрезвычайной ситуации после обнаружения заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Sakhalin.info.
Заболевший житель Дагестана прибыл на Кунашир несколько дней назад, нарушил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и вышел на работу водолазом на судне. После этого из лаборатории пришли положительные результаты на COVID-19. Власти выявляют круг контактных лиц заболевшего и ведут расследование о нарушении карантинного режима.
Пациента изолировали в районном медучреждении и собираются отправить в инфекционный госпиталь в Долинске. Пока не будет полностью выявлен круг контактных лиц, с островами прекращается транспортное сообщение.
Всего в Сахалинской области выявили 44 случая заражения COVID-19, 25 человек уже вылечились.
Теги:курилы, коронавирус, nt
Ростуризм попросил регионы выделить деньги на поддержку отрасли
Ростуризм попросил глав регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма. Как передает ТАСС, письмо с такой просьбой главам субъектов направила руководитель ведомства Зарина Догузова.
«Восстановление отрасли с нуля станет гораздо более затратным и длительным процессом, чем оказание своевременной адресной помощи действующим предприятиям», — уверена Догузова.
Глава Ростуризма отметила, что из-за пандемии отрасль уже недополучила 1,5 триллиона рублей. По ее оценкам, на фоне введенных ограничений около 2,5 миллиона человек, занятых в этом секторе, рискуют остаться без работы. Кроме того, пострадают и те, кто трудится в смежных отраслях: транспортных и строительных компаниях, заведениях общественного питания и других.
С другой стороны, отмечает Догузова, развитие внутренного туризма при его своевременной поддержке, сможет дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления. По прогнозам главы Ростуризма, в случае снятия ограничений россияне этим летом проведут свой отпуск внутри страны.
Туристическая отрасль была признана наиболее пострадавшей от последствий пандемии. Многие компании, работающие в этой сфере, вынуждены были прекратить организацию поездок из-за введенных ограничений. Возникли трудности и у тех, кто планировал путешествие внутри страны: власти многих российских регионов ввели дополнительные ограничения для приезжающих из крупных городов. В некоторых из них гостей регионов прямо из аэропортов отправляют в обсерваторы, которые запрещено покидать в течение двух недель.