К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

В Южно-Курильском районе на островах Шикотан и Кунашир ввели режим чрезвычайной ситуации после обнаружения заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Sakhalin.info.

Заболевший житель Дагестана прибыл на Кунашир несколько дней назад, нарушил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и вышел на работу водолазом на судне. После этого из лаборатории пришли положительные результаты на COVID-19. Власти выявляют круг контактных лиц заболевшего и ведут расследование о нарушении карантинного режима.

Пациента изолировали в районном медучреждении и собираются отправить в инфекционный госпиталь в Долинске. Пока не будет полностью выявлен круг контактных лиц, с островами прекращается транспортное сообщение.

Всего в Сахалинской области выявили 44 случая заражения COVID-19, 25 человек уже вылечились.