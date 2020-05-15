Ростуризм попросил регионы выделить деньги на поддержку отрасли 

Ростуризм попросил глав регионов выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма. Как передает ТАСС, письмо с такой просьбой главам субъектов направила руководитель ведомства Зарина Догузова.

«Восстановление отрасли с нуля станет гораздо более затратным и длительным процессом, чем оказание своевременной адресной помощи действующим предприятиям», — уверена Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что из-за пандемии отрасль уже недополучила 1,5 триллиона рублей. По ее оценкам, на фоне введенных ограничений около 2,5 миллиона человек, занятых в этом секторе, рискуют остаться без работы. Кроме того, пострадают и те, кто трудится в смежных отраслях: транспортных и строительных компаниях, заведениях общественного питания и других.

С другой стороны, отмечает Догузова, развитие внутренного туризма при его своевременной поддержке, сможет дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления. По прогнозам главы Ростуризма, в случае снятия ограничений россияне этим летом проведут свой отпуск внутри страны.

Туристическая отрасль была признана наиболее пострадавшей от последствий пандемии. Многие компании, работающие в этой сфере, вынуждены были прекратить организацию поездок из-за введенных ограничений. Возникли трудности и у тех, кто планировал путешествие внутри страны: власти многих российских регионов ввели дополнительные ограничения для приезжающих из крупных городов. В некоторых из них гостей регионов прямо из аэропортов отправляют в обсерваторы, которые запрещено покидать в течение двух недель.