К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020

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Роскомнадзор потребовал заблокировать новость «МБХ медиа» про текст FT о смертности от COVID-19 в России

Общество27

27
 

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать на сайте «МБХ медиа» новость о тексте Financial Times, в котором утверждалось, что смертность от коронавируса в России на 70% выше официальной статистики. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Издание отмечает, что требование о блокировке поступило в Google, так как сайт «МБХ медиа» находится на облачном хостинге Google Cloud Platform. Решение основано на постановлении Генпрокуратуры от 13 мая 2020 года, согласно которому новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Ранее российский МИД решил направить редакциям газет New York Times и Financial Times требования опровергнуть их материалы о смертности от COVID-19 в России, а думская комиссия по «иностранному вмешательству» попросила лишить издания аккредитации. Роскомнадзор в свою очередь пообещал проверить NYT и FT по закону о фейках.

Теги:
роскомнадзор, коронавирус, nt

Столичные власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России

Общество268

268
 

Москва приобрела крупнейшую в стране компанию, производящую медицинские маски. О покупке ООО «КИТ» «Ведомостям» рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса "Москва"», — рассказал Ефимов.

Во сколько столичным властям обошлась такая покупка, не сообщается. Эксперты «Ведомостей» оценивают стоимость компании в 1,5 миллиарда рублей, принимая во внимание ажиотажный спрос на средства защиты. Ефимов уверен, что несмотря на крупные вложения, новое приобретение позволит столичным властям сэкономить порядка 490 миллионов в месяц, поставляя средства защиты в городские медучреждения и другие бюджетные организации по себестоимости. Чиновник уточнил, что в систему здравоохранения каждую неделю отправляют 2 миллиона масок, столько же — в ЖКХ, и еще полмиллиона — в метро.

Сейчас себестоимость маски из-за подорожания сырья составляет 7 рублей, тогда как до начала распространения коронавируса затраты на ее производство составляли 1 рубль. При этом всех столичных мощностей все же не хватает для обеспечения города необходимым количеством средств защиты, и Москва докупает их у Китая. Стоимость одной маски в этом случае составляет около 26 рублей.

С 12 мая в столице введен масочный режим: жители города должны использовать средства защиты, находясь в транспорте или других общественных местах. Тем, кто пренебрег подобными рекомендациями, грозит штраф. Сейчас в Москве зафиксировано более 130,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, сегодня в 30 городских поликлиниках начнется массовое тестирование граждан на наличие антител к COVID-19.

Теги:
sn, москва, производство, медицинские маски
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