К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать на сайте «МБХ медиа» новость о тексте Financial Times, в котором утверждалось, что смертность от коронавируса в России на 70% выше официальной статистики. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Издание отмечает, что требование о блокировке поступило в Google, так как сайт «МБХ медиа» находится на облачном хостинге Google Cloud Platform. Решение основано на постановлении Генпрокуратуры от 13 мая 2020 года, согласно которому новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Ранее российский МИД решил направить редакциям газет New York Times и Financial Times требования опровергнуть их материалы о смертности от COVID-19 в России, а думская комиссия по «иностранному вмешательству» попросила лишить издания аккредитации. Роскомнадзор в свою очередь пообещал проверить NYT и FT по закону о фейках.