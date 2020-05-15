Столичные власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России

Москва приобрела крупнейшую в стране компанию, производящую медицинские маски. О покупке ООО «КИТ» «Ведомостям» рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса "Москва"», — рассказал Ефимов.

Во сколько столичным властям обошлась такая покупка, не сообщается. Эксперты «Ведомостей» оценивают стоимость компании в 1,5 миллиарда рублей, принимая во внимание ажиотажный спрос на средства защиты. Ефимов уверен, что несмотря на крупные вложения, новое приобретение позволит столичным властям сэкономить порядка 490 миллионов в месяц, отправляя средства защиты в городские медучреждения и другие бюджетные организации по себестоимости. Чиновник уточнил, что в систему здравоохранения каждую неделю поставляют 2 миллиона масок, столько же — в ЖКХ, и еще полмиллиона — в метро.

Сейчас себестоимость маски из-за подорожания сырья составляет 7 рублей, тогда как до начала распространения коронавируса затраты на ее производство составляли 1 рубль. При этом всех столичных мощностей все же не хватает для обеспечения города необходимым количеством средств защиты, и Москва докупает их у Китая. Стоимость одной маски в этом случае составляет около 26 рублей.

С 12 мая в столице введен обязательный масочный режим: жители города должны использовать средства защиты, находясь в транспорте или других общественных местах. Тем, кто пренебрег подобными рекомендациями, грозит штраф. Сейчас в Москве зафиксировано более 130,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, сегодня в 30 городских поликлиниках начнется массовое тестирование граждан на наличие антител к COVID-19.