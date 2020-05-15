Главный санитарный врач Свердловской области попросил не снимать коронавирусные ограничения

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских обратился к губернатору региона Евгению Куйвашеву с письмом, в котором попросил не смягчать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. Более того, по мнению медика, в некоторых аспектах ограничения стоит ужесточить. Об этом сообщает 66.ru.

Козловских отметил, что в Свердловской области сохраняется высокая интенсивность распространения инфекции. А коечный фонд свободен лишь на 35,3% при допустимой планке в 50%.

По мнению главного санитарного врача, указ губернатора, которым с 19 мая вводится поэтапная отмена режима ограничений, должен быть отменен. Кроме того, должен быть расширен список населенных пунктов, в которых будет действовать режим повышенной готовности.

Отдельно главный санитарный врач рекомендовал губернатору отменить разрешение на торговлю непродовольственными товарами на открытых ярмарках и рынках.

В оперативном штабе по коронавирусу «Новой газете» подтвердили получение рекомендаций главного санитарного врача и заявили, что все предложения будут изучены и проработаны.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев издал указ, согласно которому с 19 мая должно было начаться смягчение режима ограничений на территории региона. В частности, разрешалась работа торговых центров и кафе.

В Свердловской области с начала пандемии было выявлено 2362 случая заражения коронавирусом. 574 человека выздоровели, четверо умерли.