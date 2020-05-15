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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
Что произошло за ночь 15 мая. Коротко
Общество3 763
«Новая газета»редакция
3 763
- В Москве умерли еще 68 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число жертв ранее неизвестной болезни в столице достигло 1358. При этом по официальной статистике, смертность в Москве по итогам первого квартала 2020 года выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
- В мире число жертв COVID-19 превысило 300 тысяч человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Больше всего летальных случаев зафиксировано в США (84 тысячи), Великобритании (33 тысячи) и Италии (31 тысяча). Россия по этому показателю идет на 18 месте в мире с 2,1 тысячи умерших.
- Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России — компанию ООО «КИТ» (Компания инновационных технологий), которая выпускает треть продукции в стране. Сумма сделки не раскрывается.
- Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать на сайте «МБХ медиа» новость о тексте Financial Times, в котором утверждалось, что смертность от коронавируса в России на 70% выше официальной статистики. В Генпрокуратуре считают, что новость содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».
- Глава Ростуризма попросила регионы поддержать внутренний туризм, оценив потери отрасли в 1,5 триллион рублей, а падение оборотов — в 95–100%. По ее словам, в противном случае работы могут лишиться до 2,5 миллиона человек.
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Теги:nt, коронавирус
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