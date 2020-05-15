К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

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№ 49 от 15 мая 2020

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В Москве за сутки скончались еще 68 пациентов с коронавирусом 

Общество9

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Еще 68 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Москве за последние сутки. Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с COVID-19. 

Таким образом, общее число жертв ранее неизвестной болезни в столице достигло 1358, а количество летальных исходов по всей стране выросло до 2372. Согласно официальной статистике, смертность в Москве по итогам первого квартала 2020 года выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. 

Всего в столице на данный момент зафиксировано более 130,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, город находится на первом месте по числу заболевших среди других регионов. 

Теги:
sn, москва, смерть, коронавирус

В Воронеже активистку заподозрили в оправдании терроризма из-за комментария о взрыве в архангельском управлении ФСБ

Общество1 000

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В Воронеже 36-летняя активистка Надежда Белова дала признательные показания по делу об оправдании терроризма из-за комментария о взрыве в архангельском УФСБ. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в октябре 2018 года Белова опубликовала во «ВКонтакте» комментарий, «содержащий признаки оправдания действий лица, совершившего террористический акт в г.Архангельске». Как передает «ОВД-Инфо», активистку отпустили в статусе подозреваемой под подписку о невыезде, последний месяц она проходила свидетелем по делу. 

Белову задержали еще 13 мая, она провела ночь в изоляторе временного содержания. Издание «7х7» уточняет, что на сегодняшнем допросе активистка подтвердила, что оставила комментарий, вызвавший претензии правоохранителей, но заявила, что не оправдывала терроризм. 

Первый раз Белову допросили еще в конце марта после обыска в ее квартире. Тогда она говорила, что уголовное дело касается ее комментария «про сахар». В своем посте женщина обратилась к выражению «рязанский сахар», появившемуся после серии взрывов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в 1999 году. Житель Рязани в сентябре того года сообщил милиции, что заметил неизвестных, переносивших в подвал мешки, в которых потом нашли гексоген, смешанный с сахаром.

31 октября 2018 года 17-летний Михаил Жлобицкий устроил взрыв в здании архангельского УФСБ. За публикации и комментарии, посвященные этому событию, в оправдании терроризма в России подозревают и обвиняют больше десятка человек.

Теги:
kb, воронеж, жлобицкий, оправдание терроризма
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