К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Материалы
Рубрики
Темы
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
- Импичмент. Как это делают в Америке: сериал5 материалов
Свежий выпуск
№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
В Москве за сутки скончались еще 68 пациентов с коронавирусом
Еще 68 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Москве за последние сутки. Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Таким образом, общее число жертв ранее неизвестной болезни в столице достигло 1358, а количество летальных исходов по всей стране выросло до 2372. Согласно официальной статистике, смертность в Москве по итогам первого квартала 2020 года выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
Всего в столице на данный момент зафиксировано более 130,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, город находится на первом месте по числу заболевших среди других регионов.
Теги:sn, москва, смерть, коронавирус
В Воронеже активистку заподозрили в оправдании терроризма из-за комментария о взрыве в архангельском управлении ФСБ
В Воронеже 36-летняя активистка Надежда Белова дала признательные показания по делу об оправдании терроризма из-за комментария о взрыве в архангельском УФСБ. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.
По версии следствия, в октябре 2018 года Белова опубликовала во «ВКонтакте» комментарий, «содержащий признаки оправдания действий лица, совершившего террористический акт в г.Архангельске». Как передает «ОВД-Инфо», активистку отпустили в статусе подозреваемой под подписку о невыезде, последний месяц она проходила свидетелем по делу.
Белову задержали еще 13 мая, она провела ночь в изоляторе временного содержания. Издание «7х7» уточняет, что на сегодняшнем допросе активистка подтвердила, что оставила комментарий, вызвавший претензии правоохранителей, но заявила, что не оправдывала терроризм.
Первый раз Белову допросили еще в конце марта после обыска в ее квартире. Тогда она говорила, что уголовное дело касается ее комментария «про сахар». В своем посте женщина обратилась к выражению «рязанский сахар», появившемуся после серии взрывов в Буйнакске, Москве и Волгодонске в 1999 году. Житель Рязани в сентябре того года сообщил милиции, что заметил неизвестных, переносивших в подвал мешки, в которых потом нашли гексоген, смешанный с сахаром.
31 октября 2018 года 17-летний Михаил Жлобицкий устроил взрыв в здании архангельского УФСБ. За публикации и комментарии, посвященные этому событию, в оправдании терроризма в России подозревают и обвиняют больше десятка человек.