В Архангельской области задержали активиста, выступающего против свалки на Шиесе

Экологический активист Юрий Чесноков задержан под Архангельском, допрошен и помещен в ИВС. От этом «Новой» рассказал координатор местного штаба Навального Андрей Боровиков.

По его словам, машину активиста остановили на посту ДПС на въезде в областной центр. Полицейский сел к нему в машину и настоял на том, чтоб Чесноков поехал в Следственый комитет. В дороге их сопровождал патрульный автомобиль. В СК Чеснокова допросили как свидетеля инцидента с рукоприкладством, имевшего места на мартовском митинге в Архангельске. На выходе из здания СК его встретили другие сотрудники полиции, которые прямо там поставили на активиста протокол за нарушение самоизоляции во время акции протеста 7 апреля. Подписывать его Чесноков отказался, тогда его задержали за некий неоплаченный штраф за нарушение ПДД, препроводили в Северодвинск, где он прописан, и там поместили в ИВС. Утром Чесноков ожидает суда.

Юрий Чесноков — активный участник антимусорных протестов, он неоднократно подвергался задержаниям и административным арестам.

Напомним, более полутора лет в регионе продолжается протесты против строительстве свалки для мусора из Москвы на станции Шиес. Скандальный проект стал одной из причин отставки губернатора Игоря Орлова. Врио главы региона Александр Цыбульский декларирует отрицательное отношение к идее размещения столичных отходов в области, однако пока проект не закрыт.