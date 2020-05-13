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Замглавы Тюмени и еще четверых чиновников наказали из-за нарушений при дезинфекции жилых домов

Общество

«Новая на Урале» Новая газета

 

Прокуратура Тюмени выявила ряд нарушений в контракте на дезинфекцию жилых домов, заключенного с фирмой сына почетного консула Республики Корея, и внесла постановление о нарушении закона главе города Руслану Кухаруку и генеральному директору компании «Эсфинанс» Алексею Самкаеву.

По результатам рассмотрения постановлений, глава города привлек к ответственности пятерых чиновников, включая своего заместителя. Имя заместителя не сообщается. Вероятнее всего, речь идет о Павле Перевалове, в чьи обязанности входит непосредственное руководство деятельностью департамента городского хозяйства города Тюмени.

Также прокуратура сообщает, что учредитель компании «Эсфинанс» в дисциплинарном порядке наказал генерального директора фирмы. Примечательно, что по данным открытых источников, учредителем и генеральным директором компании «Эсфинанс» является Алексей Самкаев, сын почетного консула Республики Корея Игоря Самкаева.

По данным прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что департамент городского хозяйства заключил контракт на 38,4 млн рублей с компанией «Эсфинанс». Однако на этапе заключения контракта чиновники не уделили должного внимания наличию у организации материальной базы и штата сотрудников.

Ранее «Новая» рассказывала о контракте, заключенном между тюменской мэрией и «Эсфинанс». Согласно условиям контракта, заключенного в условиях ЧС, исполнитель в течении 20 дней должен был проводить ежедневную дезинфекцию в местах общего пользования в 4320 домах. Однако, с заявленным объемом работ фирма не справилась. В настоящее время дезинфекция проводится силами управляющих компаний.

Никита Кифорук — для «Новой», Тюмень

Теги:
дезинфекция, прокуратура, тюмень
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