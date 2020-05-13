В регионах России люди выстроились в очереди для оформления обещанных президентом выплат

В отделениях Пенсионного фонда некоторых регионов России выстроились очереди из граждан, желающих оформить документы для получения пособий в 10 тысяч рублей на детей, которые анонсировал президент в связи с пандемией коронавируса.

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент. Барнаул»

Длинные очереди, в которых люди не всегда соблюдали социальную дистанцию, образовались в Ставропольском, Алтайском, Красноярском и Краснодарском краях, Астраханской области и других регионах.

«Мы объясняем, что принятый в республике режим самоизоляции никто не отменял. Не нужно становиться в живую очередь, нарушая его. Можно подать заявление в электронном виде, а можно и подождать спада ажиотажа - заявления принимаются до 1 октября этого года включительно, и время это сделать есть», — заявили в пресс-службе Пенсионного фонда по Адыгее.

Как пишет издание «ТВК Красноярск», семьи с детьми, рожденными до 2011 года, не имеют на руках СНИЛС, который нужен для получения выплаты, поэтому идут оформлять его в отделения ПФР.

«Чтобы оформить выплаты на ребёнка единовременные — можно это всё оформить на госуслугах, но надо СНИЛС иметь на этого ребёнка. Но, чтобы получить СНИЛС, надо встать в очередь, вместе с теми, кто оформляет эти пособия в бумажном виде. А записаться и дозвониться до них невозможно», — рассказал местный житель.

Ранее Путин заявил, что портал госуслуг не справился с объемом заявок на выплаты семьям с детьми. По словам премьера Михаила Мишустина, россияне подали более 2 млн заявлений на получение этой выплаты.

На этой неделе президент пообещал оказать материальную поддержку семьям с детьми из-за пандемии коронавируса. Среди анонсированных Путиным новых мер — увеличение для неработающих родителей минимального пособия по уходу за ребенком с 3375 до 6751 рублей и выплаты с 1 июня по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет. По оценке двух федеральных чиновников, с которыми поговорили «Ведомости», помощь семьям с детьми обойдется более чем в 200 млрд рублей.