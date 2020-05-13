Житель Кузбасса объявил дома голодовку из-за подземного пожара. Полиция пригрозила ему штрафом за несанкционированный митинг

Житель Киселевска Кемеровской области Виталий Шестаков с 13 мая объявил бессрочную голодовку с требованием произвести замеры температуры на месте «подземного пожара» в одном из городских районов, где проживают больше 200 человек. К голодовке также присоединилась местная журналистка Наталья Зубкова.

«Мы требуем выкопать на месте нагрева ямы глубиной до 4 метров и произвести замеры температуры, — рассказал Шестаков «Новой газете», — а при выявлении аномалий провести буровые работы на глубину до 200 метров с измерением температуры каждые 10 метров».

Вместе с другими активистами он требовал провести замеры до 13 мая. В первый же день голодовки у себя дома Шестаков получил официальное предостережение от полиции.

«Отдел МВД России по г. Киселевску располагает сведениями о том, что вы являетесь инициатором голодовки от 13.05.2020 года, — сказано в документе. — Указанные действия создают условия для совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения митинга — ред.). <...> Объявляется официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления».

Виталий Шестаков у своего дома. Фото: Никита Гирин / «Новая газета»

Провалы почвы из-за подземного очага нагрева в этом районе города происходят каждые несколько лет с конца 1990-х. Городская санэпидслужба фиксировала повышенную концентрацию метана в погребах, в районе было несколько случаев отравления угарным газом в летнее время, когда жители не топят печи.

В конце 1980-х на месте нагрева открытым способом добывали уголь. Также сбоку от района проходит затопленная шахта «Киселевская». Жители считают, что пожар может происходить в ней.

В мае 2019 года почва начала дымиться в считанных метрах от жилых домов. Когда власти объявили, что это тлеет мусор, киселевцы записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Они попросили предоставить им убежище в этой стране как экологическим беженцам. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что этим обращением жители Киселевска опозорили Кузбасс, но впоследствии посетил место нагрева и согласился, что «здесь жить нельзя».