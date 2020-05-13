Минпросвещения: поступающие в 2020 году выпускники будут сдавать только два предмета ЕГЭ

Выпускники школ этого года смогут сдать только два предмета ЕГЭ, необходимые для выбранного ими факультета, объявил в эфире «России 24» замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Тех, кто поступать в вузы не будет, аттестуют без обязательных экзаменов по русскому языку и математике.

«Выпускникам 11 классов <..> будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз <..> Это будет два экзамена, которые необходимо выпускнику школы выбрать <…> исходя из того, на какой факультет и в какой университет он поступает», — сказал чиновник (цитата по ТАСС).

обновлено В пресс-службе Минобрнауки уточнили, что не рассматривают вопрос о сокращении числа предметов ЕГЭ до двух. По словам министра просвещения, выпускники смогут выбрать то количество предметов, которое им необходимо для поступления в вузы7

Министерство образования и науки в свою очередь допустило проведение ЕГЭ в этом году в дистанционном формате. Это будет возможно только «при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами», говорится в письме замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева, с которым ознакомилось РИА Новости.

Из-за вспышки коронавируса даты ЕГЭ неоднократно переносились; 13 мая Минпросвещения объявило о переносе начала экзаменов с 8 июня на вторую половину месяца. Окончательные же сроки сообщат в ближайшие дни; экзамены пройдут по единому для всей страны расписанию. Выпускникам отметки в аттестат решили выставить по итогам года. Обязательные экзамены отменили и для девятиклассников.

В предыдущие годы выпускники для получения аттестата должны были набрать минимальный балл на экзаменах по русскому языку и математике, а также могли взять неограниченное число из 13 предметов по выбору.