Московский Депздрав опроверг сообщения о занижении количества смертей от COVID-19 

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о некорректности подсчета смертности от COVID-19. Текст заявления опубликовала пресс-служба столичного Депздрава.

«Москва является регионом, который открыто публикует данные о смертности на своих сайтах. Москва в инициативном порядке опубликовала данные за апрель до того, как это сделали федеральные структуры», — напомнили столичные власти.

В московском Депздраве считают, что сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно, так как данные за такой срок не могут быть однозначным свидетельством каких-либо тенденций. Там сообщили, что в 2020 году увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1 841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года — 985 человек, то есть в два раза меньше.

Московские власти утверждают, что иногда невозможно назвать причиной смерти коронавирус, так как инфекция часто провоцирует стремительное развитие хронических заболеваний, которые приводят к смерти. «Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественных заболеваний четвертой стадии […] и других», — отметили в пресс-службе.

Ранее «Новая газета» рассказала о манипуляциях с показателями смертности в столице. Журналисты посчитали, что в апреле в столице умерло как минимум на 19% людей больше, чем обычно. При этом, согласно официальной статистике, за этот месяц в столице только 658 человек стали жертвами COVID-19. На сегодняшний день в России уровень смертности от коронавируса составляет 0,9%, что является самым низким показателем среди стран, где больше 40 тысяч заболевших.