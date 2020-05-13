Депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Оксана Пушкина заразилась новым типом коронавируса. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — рассказала Пушкина.

В последний месяц депутат активно занималась волонтерской деятельностью: посещала больницы и развозила средства индивидуальной защиты для врачей. «Масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила», — сказала телеведущая.

По ее словам, она переносит COVID-19 бессимптомно, изменения в легких минимальны, температуры нет. «Если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй — закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет», — добавила она.

Ранее в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о пяти депутатах с подтвержденным COVID-19. С диагнозом были госпитализированы парламентарии от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат «Единой России» Светлана Максимова; остальные проходят лечение на дому.