Депутаты запретили выдвигаться на выборах осужденным за призывы к экстремизму и по «дадинской» статье

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении расширили перечень уголовных статей, осужденные по которым не cмогут выдвигаться на выборные должности.

Если раньше там были только тяжкие и особо тяжкие преступления (запрет действовал 10 и 15 лет со дня снятия или погашения судимости соответственно), то теперь туда добавили ряд статей средней тяжести. В случае осужденных по этим статьям запрет продлится 5 лет.

Список состоит из 50 статей Уголовного кодекса. Среди них, помимо мошенничества, отмывания денег и фальсификаций на выборах, есть статьи о возбуждении ненависти (ст. 282 УК), призывах к терроризму и экстремизму (ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК), а также статьи о фейк-ньюс (ч. 2 ст. 207.2) и неоднократных правонарушениях на митингах (ст. 212.1 УК, первой по ней был осужден гражданский активист Ильдар Дадин).

По ряду этих статей в России регулярно преследуют политичнских активистов, отметили правозащитники из «Апологии протеста». Так, по «дадинской» статье в прошлом сентябре отправили в колонию активиста Константина Котова, а за призывы к экстремизму дали условный срок участвовавшему в московских протестах студенту ВШЭ Егору Жукову.

Законопроект внесли в качестве поправки к другому законопроекту об изменении выборного законодательства перед его вторым чтением. Он в свою очередь дал региональным властям право изменять границы избирательных округов за 9 месяцев до выборов в парламенты субъектов.