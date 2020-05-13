Вахтовиков, застрявших на Чаяндинском месторождении из-за пандемии, вернут домой в конце недели

В пятницу, 15 мая, ожидается прилет зауральских вахтовиков в Курган с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, говорится в ответе Курганского правительства на информационный запрос «Новой газеты». Ранее газета рассказывала о рабочих, застрявших в таежном карантине на «стройке века» — во временных поселках, возведенных ради проекта «Сила Сибири».

Согласно ответу Курганского правительства от 13 мая, для возвращения вахтовиков на родину будут приняты следующие санитарные меры: хотя сделанное на Чаянде тестирование зауральцев на COVID-19 показало отрицательные результаты, в аэропорту Кургана их протестируют вновь, и далее поступят согласно полученным данным. Если все здоровы – им предстоит 14-дневная изоляция на дому; если есть больные, их госпитализируют в инфекционный госпиталь Кургана, остальных же поместят в обсерватор.

До получения результатов вахтовики будут находиться в аэропорту. Напомним, их число, по разным данным, от 84 до 88 человек.