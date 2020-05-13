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13 мая, 19:00

Врач «красной зоны» московской больницы для пациентов с COVID-19 ответит в эфире на вопросы читателей

Вахтовиков, застрявших на Чаяндинском месторождении из-за пандемии, вернут домой в конце недели

Общество

Елена Бердниковаспециально для «Новой газеты»

 

В пятницу, 15 мая, ожидается прилет зауральских вахтовиков в Курган с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, говорится в ответе Курганского правительства на информационный запрос «Новой газеты». Ранее газета рассказывала о рабочих, застрявших в таежном карантине на «стройке века» — во временных поселках, возведенных ради проекта «Сила Сибири». 

Согласно ответу Курганского правительства от 13 мая, для возвращения вахтовиков на родину будут приняты следующие санитарные меры: хотя сделанное на Чаянде тестирование зауральцев на COVID-19 показало отрицательные результаты, в аэропорту Кургана их протестируют вновь, и далее поступят согласно полученным данным. Если все здоровы – им предстоит 14-дневная изоляция на дому; если есть больные, их госпитализируют в инфекционный госпиталь Кургана, остальных же поместят в обсерватор.

До получения результатов вахтовики будут находиться в аэропорту. Напомним, их число, по разным данным, от 84 до 88 человек.

Теги:
курганская область, карантин, якутия
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