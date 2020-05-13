Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум об объединении регионов

В Нарьян-Маре врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить два региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Ожидается, что объединение регионов вынесут на референдум. Голосование же, по данным источников «Ведомостей» и местного издания RusNord, предварительно запланировано на 13 сентября — в день выборов губернатора Архангельской области.

О возможном объединении регионов вновь начали говорить после смены их руководителей в начале апреля (Цыбульский до этого возглавлял НАО, Бездудный же был его заместителем на этой позиции). Утром 13 мая Бездудный подтвердил журналистам, что «действительно, интеграционные процессы идут».

Существующий с 1929 года Ненецкий округ оставался самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области. Аналогичным образом по принципу «матрешки» устроена Тюменская область, в состав которой с сохранением самостоятельности входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В последний раз объединение регионов в России происходило в 2008 году, когда в Забайкальский край объединились Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ.