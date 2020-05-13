Суд отправил на принудительное лечение петербуржца, зарезавшего полковника СК

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу петербуржца Сергея Григорьева, который в октябре смертельно ранил полковника московского управления Следственного комитета Владислава Капустина. Об этом сообщает РИА Новости.

Об освобождении от наказания и направлении Григорьева на принудительное лечение просил прокурор. Судебно-психиатрическая экспертиза ранее признала мужчину невменяемым.

Нападение произошло 1 октября на проходной СК в Техническом переулке в Москве. Капустин вскоре умер в реанимации, не приходя в сознание. На следующий день Григорьева арестовали по обвинению в посягательстве на жизнь правоохранителя (ст. 317 УК). По данным следствия, он состоял на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.